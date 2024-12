El jugador que Coudet le quiere sacar al River de Gallardo por una emergencia en Alavés

Eduardo Coudet dirigió tres partidos desde que llegó al Deportivo Alavés para intentar salvarlo del descenso en La Liga de España, en los que consiguió tres empates que no han cambiado la situación del equipo antes de fin de año. Por esa razón, se espera que el mercado de fichajes de mitad de temporada muestre activo al equipo de Vitoria en busca de refuerzos que sean del gusto del entrenador.

En el último encuentro de este 2024, que terminó en empate 2-2 ante Valencia, la lesión que sufrió el arquero y capitán Antonio Sivera hizo que buscar un reemplazante sea un asunto de emergencia, no solo por la inexperiencia de su sustituto natural, Jesús Owono, sino además por el pobre rendimiento que mostró a su ingreso en Mestalla.

Por gusto de Coudet, pero también porque la dirección deportiva ya lo venía siguiendo desde su paso por Cádiz, el principal apuntado para cubrir esa vacante es Jeremías Ledesma, arquero que llegó a River para competir por la titularidad cuando todavía era Martín Demichelis el entrenador, pero que terminó relegado en la consideración de Marcerlo Gallardo, especialmente porque Franco Armani levantó mucho su nivel.

Si bien la fractura en el segundo metacarpiano de la mano izquierda, por la que ya fue intervenido quirúrgicamente, no apartará a Antonio Sivera por lo que queda de temporada, pues le demandará una recuperación de entre siete y ocho semanas, en el cuerpo técnico consideran que no contar con un arquero de experiencia en ese lapso sería conceder una ventaja que Deportivo Alavés no se puede permitir en su situación de apremio con el descenso.

Ledesma solo disputó cuatro partidos oficiales desde su llegada a River.

Jeremías Ledesma tiene contrato con River hasta 2028, pero ante la falta de minutos podría verse seducido por la posibilidad de volver al fútbol español. Claro que para ello el club de Vitoria deberá seducir también al Millonario con un ofrecimiento a la altura de las expectativas.

El buen recuerdo que dejó Ledesma en España

Más allá del descenso de Cádiz en la temporada 2023/2024, Jeremías Ledesma se fue siendo uno de los futbolistas más queridos por los hinchas. A fuerza de buenos rendimientos, se hizo también un nombre muy bien considerado en el fútbol español.

Desde su arribo en agosto de 2020 procedente de Rosario Central hasta su salida a mediados de este año, el arquero de 31 años disputó un total de 138 partidos oficiales y consiguió dejar su arco en cero en 43 de ellos, una cifra nada menos considerando que por plantilla Cádiz fue siempre uno de los equipos más débiles de la máxima categoría del fútbol español.