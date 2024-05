Pese a que ya se clasificó para los octavos de final de la presente edición de la CONMEBOL Libertadores y que ya tiene un lugar asegurado en el próximo Mundial de Clubes, River Plate está transitando un momento delicado. No solamente con relación a los resultados sino también con respecto al vuelo futbolístico.

Es que, en los últimos días, el Millonario quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Temperley en la instancia de 16avos de final y poco después jugó realmente mal y cayó contra Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Liga Profesional. Como consecuencia de ello, los cuestionamientos hacia el cuerpo técnico y hacia algunos jugadores se intensificaron.

Bajo esa órbita, las autoridades de la institución del barrio porteño de Núñez comenzaron a pensar en refuerzos de cara a la próxima ventana de transferencias. Y un nombre propio que comenzó a circular en las últimas horas fue el de Joaquín Correa, experimentado atacante argentino que está teniendo un flojo presente en Europa.

Correa, de 29 años de edad, pertenece a Inter de Milán pero culminó una temporada a préstamo en Olympique de Marsella, donde no convenció en lo más mínimo, por lo que no permanecerá. Pese a dicho contexto delicado y negativo, el nacido en Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán, no tiene intenciones de llegar a River.

Según pudo averiguar BOLAVIP, el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata y con pasado también en Sampdoria, Sevilla y Lazio no tiene como prioridad regresar a Argentina este año. Además, el objetivo es recalar en el Pincha cuando sea el momento de pegar la vuelta a la nación donde se formó como jugador.

En el corto plazo, el 19 veces internacional con la Selección Argentina se tomará vacaciones para pasar la página y dejar en el olvido la mencionada campaña errática en el fútbol francés. Luego de las mismas, comenzará a analizar posibles destinos teniendo en cuenta que tampoco será tenido en cuenta por el campeón de la Serie A de Italia.

Por otra parte, no es un detalle menor que Correa tiene un contrato vigente con los encabezados estratégicamente por Simone Inzaghi hasta el 30 de junio de 2025, por lo que todavía no puede quedar en libertad de acción. En medio de ese panorama, la misión principal de los italianos es desprenderse definitivamente de él mediante una transferencia.

La temporada de Correa en Francia

Defendiendo la camiseta de Olympique de Marsella, Joaquín Correa no aportó ni goles ni asistencias al cabo de 19 encuentros de carácter oficial.

Sus títulos con la Albiceleste

Joaquín Correa formó parte de las conquistas de la Copa América y de la Finalissima con la Selección Argentina.