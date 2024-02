A la distancia, Lucas Beltrán será un hincha de River más haciendo fuerza para que gane el Superclásico. El delantero de la Fiorentina, en una entrevista Mola Italia, le puso fichas al equipo de Martín Demichelis en una jugada predicción, incluyendo hasta a los autores de los goles.

“Gana River. Con el resultado que sea, pero que gane River. Para mí, 3-1: si está Miguel Borja, con dos goles de él y uno de (Esequiel) Barco. El de Boca no importa, ja”, soltó el goleador de 22 años, que hasta el año pasado formó parte del plantel.

“Es una locura todo lo que se vive en esa semana, la ciudad está revolucionada, adonde vas la gente te dice algo del partido. La noche anterior podés dormir bien, pero la siesta antes del partido es imposible“, detalló Beltrán, que disputó 4 Superclásicos.

Palpitando el inicio de una nueva Libertadores, Beltrán analizó: “No será fácil, porque no es una competición sencilla, pero tiene todo para poder ganarla. Se armó muy bien este año, también al ser la final en Buenos Aires es una motivación extra para los jugadores y para la gente. Creo que puede pasar. No es algo fácil, que se da así como así, hay que estar bien preparado y saber llevarlo adelante”.

Los números de Beltrán en River

El cordobés disputó 78 partidos con la camiseta de River, de los cuales 11 fueron por Copa Libertadores, 7 por Copa Argentina y el resto por la Copa de la Liga y la Liga Profesional. En total, marcó 22 goles y dio 8 asistencias. Fue campeón de la Supercopa Argentina 2019 y de la Liga Profesional 2023.

El día que Beltrán estuvo cerca de firmar con Boca

Hace unos meses, en diálogo con FOX Sports, el goleador contó que estuvo a detalles de ser futbolista del Xeneize: “Cuando era más chico y tenía 13 o 14 años, tuve la oportunidad de irme a Lanús o Racing, pero decidí quedarme un año más en Instituto porque no me sentía preparado para irme a otro lado. Al año siguiente, Boca aparece antes que River“.

“Obviamente, la oferta económica de Boca era más importante, pero River me invitó a conocer las instalaciones y cuando vi todas esas cosas no pude dudar un segundo. Mi hermano me dijo también que si iba a Boca no veía más un partido mío, entonces cuando vino River no lo tuve que pensar mucho”, reveló.