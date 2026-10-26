River hoy: las chances de entrar a la Libertadores y la reacción de Ponzio a la presencia de Gallardo

Todas las novedades del Millonario de este lunes 26 de octubre, el día posterior al triunfo ante Racing en el Estadio Monumental.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 26 de octubre de 2026, el día después de vencer a Racing en el Estadio Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura. El panorama detallado de cara a la clasificación de las Copas, la reacción de Ponzio ante la presencia de Marcelo Gallardo frente a la Academia, Lucas Silva se perfila para ser titular en el Superclásico y la queja de Montiel.

Las chances de River de clasificar a la Libertadores 2027

El 2026 de River naufragó por la irregularidad permanente. Rachas de victorias, de derrotas, empates aislados, caídas inesperadas ante rivales menores y vaivenes en las tablas. El fútbol argentino actual es reñido y también, por su formato, permite que equipos con un buen sprint final se consagren campeones, tal como sucedió en los últimos años con casos como los de Platense o Belgrano.

River tiene un plantel de jerarquía y cuesta entender que a dos fechas del cierre de la temporada regular esté con la calculadora en la mano para ver si jugará Copa Libertadores o Copa Sudamericana en 2027. Tras superar a Racing y a la espera del cierre de la jornada número 14, el Millonario se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El deseo del hincha de River es salir campeón del Torneo Clausura y así lograr la tan ansiada clasificación a la Copa Libertadores 2027, pero no es el único camino que tiene, aunque el otro -mediante la Tabla Anual- hace que dependa de otros resultados, tanto en el plano doméstico como en el internacional, con Boca y Estudiantes definiendo los certámenes continentales.

La clasificación a las copas internacionales, mediante la Tabla Anual, se divide de la siguiente manera:

Los primeros tres se clasifican a la Copa Libertadores 2027 (el tercero inicia su camino en la Fase 2, popularmente conocida como repechaje)

Del cuarto al noveno van a la Copa Sudamericana

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River no depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores 2027 por la Tabla Anual y necesitará de los resultados de otros equipos en el tramo final de la temporada regular. Si los de Núñez ganan los dos partidos que le quedan (Boca y Aldosivi) llegarán a los 58 puntos.

Por tal motivo, necesitará que Boca caiga en la última fecha, que Rosario Central no saque más de dos puntos, que Vélez no consiga más de tres y que Argentinos Junios e Independiente Rivadavia (se enfrentan este lunes por la fecha 14) no saquen más de cuatro en las últimas dos jornadas.

Cabe aclarar que si Boca sale campeón de la Sudamericana y logra mantenerse dentro de los mejores tres la de Tabla Anual, se abrirá un cupo para la Libertadores para el cuarto, que hoy en día es Argentinos Juniors. Ante este panorama, River sabe que tiene que ganar los dos partidos que le quedan y esperar varios resultados de sus competidores directos.

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River superó a Racing y escaló puestos en la Anual. (Foto: Getty).

Ponzio reaccionó a la presencia de Gallardo en el Monumental

Fueron más de 85 mil los espectadores en el Estadio Monumental que vivieron la victoria del Millonario ante la Academia. Uno de ellos fue Marcelo Gallardo, que dijo presente en uno de los palcos. Como era de esperar, los fanáticos presentes cantaron por él, lo ovacionaron y le demostraron que el amor sigue intacto.

Leonardo Ponzio fue consultado en conferencia de prensa por la presencia de Marcelo Gallardo y dijo: “Mientras que él pueda estar acá en su casa y pueda venir a disfrutar de esto, va a estar siempre”. Cabe destacar que el León fue una pieza fundamental del primer ciclo del Muñeco como entrenador del Millonario.

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Marcelo Gallardo en el Monumental. (Foto: Getty).

Lucas Silva se perfila para jugar ante Boca

De cara al Superclásico, el panorama del volante central pareciera ser todo un tema en River. Fausto Vera quedó descartado tras lesionarse ante Belgrano en Córdoba el pasado 18 de octubre, mientras que Aníbal Moreno apenas jugó 16 minutos ante Racing antes de pedir el cambio y su presencia en La Bombonera es toda una incógnita.

Ante esta situación aparece el nombre de Lucas Silva, el mediocampista central de 19 años que ingresó muy bien ante Racing. El pibe de 19 años acumula apenas 9 partidos en la Primera de River y siempre que jugó dejó buenas sensaciones. Si bien es cierto que es el tercer volante central en la consideración, la realidad es que todo apunta a que jugará contra Boca por las lesiones de sus compañeros de puesto.

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Nacido en La Dulce, Necochea, Lucas Silva se inició en el Club Deportivo La Dulce, pero a los 9 años ya se sumó a las Divisiones Inferiores de River, donde hizo todo su camino formativo hasta que en abril de 2025 realizó su debut en la Primera del Millonario. Aquella jornada, ante Aldosivi, el pibe fue protagonista de un curioso récord: fue el debut más corto en la historia del club con apenas 12 segundos en cancha.

Luego de aquella jornada, Silva fue opción para Eduardo Coudet en varios partidos, tanto a nivel local como internacional, donde -por la Copa Sudamericana- convirtió un tanto y brindó una asistencia. Ante Racing ingresó al minuto 16 del primer tiempo y fue una pieza importante, tanto en la recuperación como en la distribución.

La semana es larga y la evolución de Aníbal Moreno será determinante para saber si el catamarqueño jugará o no en La Bombonera. Todo indica que si está bien será titular y Ponzio repetiría el mediocampo que prácticamente sale de memoria con Andrada, Moreno, Galván y Almada. Ahora bien, si Aníbal no está al 100%, el entrenador optará por Silva para ser titular ante Boca el próximo domingo.

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Lucas Silva. (Foto: Getty).

Montiel y un dardo por los arbitrajes

En zona mixta, Gonzalo Montiel dejó en claro que la vara del VAR para con River es distinta y puso como ejemplo la dura entrada que recibió por parte de Tello que solamente fue sancionada con tarjeta amarilla: “Me pegó en el tobillo, creo que era para más que amarilla, pero no la revisaron. Me da un poco de bronca, pudieron revisarla”.

En la misma línea, le preguntaron a Cachete si River debe tener la guardia alta de cara al Superclásico y dijo: “Vamos a estar atentos a cada detalle, pero son decisiones de los árbitros y hay que preguntarles a ellos”. Además, palpitó lo que será la visita a La Bombonera del próximo domingo: “Es una semana especial, es muy lindo jugar un Superclásico, lo vamos a vivir como se merece y vamos a ir en búsqueda de los tres puntos”.

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😳 "Me parece que no era para amarilla, era para un poco más…".



La crítica de Gonzalo Montiel al arbitraje en la victoria de River vs. Racing. pic.twitter.com/Tkkb2tjWrv — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 26, 2026

Bolavip recorrió en exclusiva las obras en el Monumental

DATOS CLAVE

River Plate superó a Racing en el Monumental por la fecha 14 del Clausura.

superó a Racing en el Monumental por la fecha 14 del Clausura. Marcelo Gallardo asistió al partido y provocó la reacción pública de Leonardo Ponzio .

asistió al partido y provocó la reacción pública de . Lucas Silva apunta como titular en el próximo Superclásico tras la queja de Montiel.