River hoy: el 5 elegido por los hinchas, renovó Pereyra y cómo está Moreno

Todas las novedades del Millonario de este martes 27 de octubre, a días de visitar a Boca en La Bombonera por la fecha 15 del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 27 de octubre de 2026, a días de enfrentar a Boca por el Torneo Clausura. Cómo está Aníbal Moreno, los hinchas eligieron quién debe ser el volante central en La Bombonera, renovó Lautaro Pereyra y la guardia alta de cara al Superclásico con algunas antecedentes polémicos.

Cómo está Aníbal Moreno

El pasado domingo, Aníbal Moreno inició desde el arranque ante Racing, pero apenas 16 minutos después pidió el cambio por un problema en su espalda. El volante central fue sometido a estudios y los mismos no arrojaron ninguna lesión, aunque será evaluado en los próximos días. Si responde bien, todo indica que será titular en La Bombonera ante Boca.

Aníbal Moreno. (Foto: Prensa River).

Los hinchas eligieron al volante central para jugar en La Bombonera

River visitará a Boca este domingo en La Bombonera por el Torneo Clausura 2026 y la gran duda de Leonardo Ponzio está en la mitad de la cancha. Anibal Moreno abandonó la cancha contra Racing a los 17 minutos y no está confirmado para enfrentar al Xeneize.

En este contexto, en Bolavip realizamos una encuesta para que los hinchas millonarios elijan al mediocampista central ante la situación de Anibal Moreno y la ausencia de Fausto Vera por lesión.

Las opciones son el propio Moreno (con los riegos que esto conlleva), Mauro Arambarri y el juvenil Lucas Silva. Fiel a su historia, los hinchas de River se inclinaron por la opción del juvenil de 19 años para la formación titular ante Boca.

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Arriesgar a Anibal Moreno : 402 votos.

: 402 votos. LUCAS SILVA: 1,5 MIL VOTOS.

Mauro Arambarri : 104 votos.

: 104 votos. Otro: 97 votos.

Lautaro Pereyra renovó su contrato

River anunció en sus redes sociales oficiales la renovación del contrato de Lautaro Peryera, una de las joyas formadas en las Inferiores del club: “Junto al Presidente Stefano Di Carlo, Lautaro Pereyra renovó su contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2029”.

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Di Carlo y Lautaro Pereyra. (Foto: Prensa River).

Guardia alta de cara al Supreclásico

Se viene un nuevo Superclásico del fútbol argentino. Boca recibirá a River el próximo domingo 1 de noviembre a partir de las 15 horas. Desde el Millonario ya hubo varios protagonistas que se refirieron a los arbitrajes de los últimos partidos. Sin ir más lejos, en los últimos tres encuentros, los de Núñez marcaron ocho tantos, pero solamente cinco fueron convalidados.

Fueron ocho los tantos que River marcó en los últimos tres partidos y cuatro de ellos fue revisados en el VAR. Uno de ellos -el de Galván contra Belgrano- fue convalidado, pero los tres restantes no: el de Montiel a Sarmiento por una mano imperceptible de Fausto Vera, el de Correa a Belgrano y también a Racing, ambos con interpretaciones polémicas de los árbitros.

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LOS ÚLTIMOS OCHO GOLES DE RIVER

Gonzalo Montiel vs. Sarmiento – anulado a instancias del VAR

Gonzalo Montiel vs. Sarmiento – válido

Tomás Galván vs. Belgrano – válido tras revisión en el VAR

Ángel Correa vs. Belgrano – válido

Thiago Almada vs. Belgrano – válido

Ángel Correa vs. Belgrano – anulado a instancias del VAR

Lautaro Rivero vs. Racing – válido

Ángel Correa vs. Racing – anulado a instancias del VAR

TRAS VER EL VAR, REY HILFER ANULÓ EL SEGUNDO DE RIVER



El árbitro del encuentro anuló el 2-0 de Correa ante Racing por un offside previo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/T2vg1tHdJl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026

DATOS CLAVE

Aníbal Moreno está en duda en River Plate previa al Superclásico.

está en duda en previa al Superclásico. Lautaro Pereyra renovó su contrato con River Plate de cara al clásico.

renovó su contrato con de cara al clásico. Hinchas de River eligieron al volante central titular para visitar a Boca.