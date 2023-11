Tras la vuelta a los entrenamientos, River comienza a preparar lo que será el partido del próximo sábado ante Rosario Central mientras ocurren varias noticias importantes de cara al futuro inmediato y lejano de la institución.

Con un Demichelis destacado a nivel internacional por una prestigiosa revista, el Millonario decidió que será del futuro de González Pírez además de asegurarse un amistoso para la fecha FIFA que se viene.

El futuro de González Pírez

A préstamo en el Millonario hasta diciembre de este 2023, el defensor central que sonó para Inter Miami en las últimas semanas tendría definido su futuro ya que River tomó una decisión sobre la cláusula de compra que se pactó en enero del 2022.

Demichelis; entre los mejores del mundo

Según se pudo conocer en un ranking que elaboró el prestigioso sitio inglés Four Four Two, el entrenador del Millonario es considerado como uno de los mejores entrenadores de la actualidad superando e igualando a grandes nombres del fútbol mundial.

Amistoso confirmado ante un reciente campeón

Pensando en no perder rodaje ni ritmo durante la doble fecha FIFA que se avecina, Martín Demichelis dio el OK y River tendrá próximamente un amistoso frente a uno de los grandes ganadores que tuco la temporada del fútbol argentino.