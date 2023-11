Mientras el Millonario se prepara para los amistosos ante Colo Colo e Independiente Rivadavia en plena fecha FIFA, grandes noticias fuera del club pero dentro del “Mundo River” acontencieron en las últimas horas. Enterate de todo acá.

Gallardo podría dirigir en Arabia Saudita

Luego de casi un año sin trabajar tras su salida de River a fines del 2022, Marcelo Gallardo fue tentado por el Al-Ittihad de la liga árabe para ser el entrenador del equipo que posee en sus filas figuras mundiales de la talla de Karim Benzema, Fabinho y N’Golo Kanté.

Tras este interés de parte del club árabe, el hijo del propio Gallardo –Nahuel– habló tras lo que fue el empate entre Sarmiento y Godoy Cruz sobre esto, en donde fue claro: “No tengo ni idea, me entero por vos. Hace bastante que no lo veo. Tengo la oportunidad de hablar todos los días, pero no de ese tema. Así que no sé nada“.

Los cinco puestos que River busca reforzar

El primer año de Martín Demichelis como entrenador de River estuvo marcado por la irregularidad, ya que si bien se consagró campeón de la Liga Profesional con comodidad, y en la Copa de la Liga marcha entre los clasificados a la próxima ronda dependiendo de sí mismo para acceder a Playoffs. Sin embargo, las eliminaciones tempraneras en la Libertadores y la Copa Argentina, más la enorme diferencia de juego y de resultados de local y de visitante hacen que el Millonario deje marcado al 2023 como un año con altibajos.

Entre esta cuestión, más las inevitables bajas que tendrá el plantel riverplatense en el mercado de pases en donde se irá Jonathan Maidana de manera confirmada y podrían salir Matías Suárez, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez e incluso se encuentra latente la posibilidad de que Franco Armani parta de la institución. Para ello, en River buscarán reforzarse en cinco posiciones de cara a la próxima temporada: un lateral derecho, un zaguero, un volante central, un delantero y un arquero.

El gol de Echeverri en el Mundial sub 17 que despertó la bronca de los hinchas de River

Luego de la caída por 2 a 1 ante Senegal en el debut del Mundial sub 17, la Selección Argentina dirigida por Diego Placente llegaba al partido contra Japón sabeindo que debía ganar o ganar para seguir en la lucha por la clasificación a la próxima instancia dependiendo de si mismo.

Con este conocimiento previo, el entrenador ajustó las clavijas y dispuso un equipo más ofensivo para salir a ganarlo desde el arranque del encuentro ante los nipones. Y así fue, ya que en solo 5 minutos, la Selección Argentina se puso arriba en el marcador con un golazo de Claudio Echeverri.

El Diablito encabezó un ataque prometedor para la Albiceleste y terminó recibiendo una infracción cerca del área. Sin dudarlo, agarró la pelota, la acomodó y ejecutó el tiro libre de manera excelsa, clavándola en el ángulo ante la floja respuesta del arquero Goto. Finalmente, Echeverri fue declarado el MVP del partido que Argentina ganó por 3 a 1 y que lo tuvo de protagonista.

En redes sociales, hinchas de la Selección Argentina explotaron por el tanto de la perla de River, y a su vez los fanáticos millonarios le recriminaron a Martín Demichelis que el DT no le da minutos en la primera del equipo de Núñez.