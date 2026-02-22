Los hinchas de River explotaron contra un titular en la derrota ante Vélez: “Lo peor que vi en mi vida”

En la noche del domingo, River perdió 1-0 contra Vélez por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 por el gol de Manuel Lanzini que selló una nueva Ley del Ex. Esta nueva caída significa la tercera derrota consecutiva del Millonario por el campeonato doméstico, lo que complica cada vez más su presente y la clasificación a los octavos de final, donde por ahora está quedando eliminado.

El equipo de Marcelo Gallardo no responde dentro del campo de juego, tampoco mejora desde el juego colectivo y las individuales siguen sin aparecer para maquillar falencias. En ese sentido, el Fortín volvió a superar al conjunto de Núñez a lo largo del compromiso disputado en el José Amalfitani, tal como le pasó frente a Argentinos Juniors y Tigre, sus últimos encuentros por el medio local.

Lo cierto es que los hinchas explotaron contra Facundo Colidio. A través de las redes sociales, se expresaron contra el delantero que estuvo de titular y jugó los 90 minutos ante Vélez. El atacante está bien considerado por el DT, pero no tuvo un buen partido. No solo que prácticamente no generó situaciones, sino que desperdició varias chances de cara al arco rival, que generaron malestar.

Facundo Colidio, en la previa de Vélez vs. River. (Getty Images)

“Es lo peor que vi en mi vida“, sentenció uno de los fanáticos en X (ex Twitter) sobre Colidio. Sin embargo, no fue el único comentario que giró en torno a una crítica de ese estilo. “Lo hace a propósito“, “no puede jugar nunca más en River“, “tiene que dejar el fútbol”, “me da tristeza”, “no debe volver a pisar el Monumental“, fueron las reacciones de otros hinchas en las redes sociales.

La reacción de los hinchas de River contra

