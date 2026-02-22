Es tendencia:
TORNEO APERTURA

Vélez vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En uno de los partidazos de la fecha de interzonales, el Millonario busca levantar en su visita a Liniers.

Baja de último momento en River

Por un cuadro gastrointestinal, Fabricio Bustos fue desafectado de la concentración. En su lugar, Gallardo sumó a Ulises Giménez.

Hora y TV

El duelo comenzará a las 19.15 y se podrá ver a través de ESPN Premium.

¡Bienvenidos!

Abrimos una nueva cobertura. Este domingo se enfrentan Vélez y River.

Por Agustín Vetere

Vélez y River se enfrentan en Liniers.
© GettyVélez y River se enfrentan en Liniers.

Por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026, Vélez Sarsfield y River Plate se ven las caras este domingo en el Estadio José Amalfitani. Desde las 19.15, el encuentro se podrá sintonizar a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Darío Herrera.

En esta fecha interzonal, los comandados por Guillermo Barros Schelotto buscan la victoria para regresar a lo más alto de la Zona A. En cambio, el Millonario precisa los puntos para dejar atrás tres partidos consecutivos sin victorias, incluyendo derrotas en sus últimas dos presentaciones.

Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

ggrova
German García Grova

Alexander Medina, el elegido por Estudiantes para reemplazar a Eduardo Domínguez

jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

