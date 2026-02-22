Vélez vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

El duelo comenzará a las 19.15 y se podrá ver a través de ESPN Premium.

Por un cuadro gastrointestinal, Fabricio Bustos fue desafectado de la concentración . En su lugar, Gallardo sumó a Ulises Giménez.

Por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026, Vélez Sarsfield y River Plate se ven las caras este domingo en el Estadio José Amalfitani. Desde las 19.15, el encuentro se podrá sintonizar a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Darío Herrera.

En esta fecha interzonal, los comandados por Guillermo Barros Schelotto buscan la victoria para regresar a lo más alto de la Zona A. En cambio, el Millonario precisa los puntos para dejar atrás tres partidos consecutivos sin victorias, incluyendo derrotas en sus últimas dos presentaciones.