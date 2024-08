De a poco, empieza a verse la mano de Marcelo Gallardo. En la noche de Núñez, River derrotó por 2-1 a Talleres, se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores y ahora irá por Colo-Colo. Pero más allá de lo que fue el resultado en sí, los hinchas no pudieron evitar los elogios con uno de los refuerzos.

Por momentos, el nivel de los futbolistas del Millonario fue superlativo. Pero también fluctuaron a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, la actuación de Maximiliano Meza, quien aportó una asistencia deluxe para que Santiago Simón ampliara la ventaja tras el gol de Miguel Borja, provocó una catarata de elogios por parte de los fanáticos que no concurrieron al estadio.

A través de X, fueron varios los comentarios que se destacaron por sobre el resto de las opiniones de aquellos que observaron el encuentro por la pantalla televisiva, y el usuario @gonnzacarp_ no se resistió ante la performance del ex Gimnasia y Esgrima de La Plata: “Maxi Meza es el mejor jugador que vi en mi vida. No lo puedo creer”, esbozó.

Durante los 90 minutos que afrontó el mediocampista ofensivo de River, además de la asistencia que aportó, las estadísticas de Sofascore sentenciaron que remató una sola vez al arco, y tuvo éxito en un solo regate de los 3 que intentó. Además, obtuvo un 84% de efectivad en pases, dado a que acertó 27 de 32, y aportó cuatro pases claves. Por otra parte, cometió una sola infracción y le cometieron dos.

Los comentarios sobre la actuación de Maxi Meza