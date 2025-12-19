Los tres destinos que tendrá la pretemporada 2026 de River, con amistosos incluidos

Tal y como había dispuesto Marcelo Gallardo una vez consumada la eliminación a manos de Racing en los octavos de final del Torneo Clausura, River iniciará este sábado 20 de diciembre la pretemporada 2026 con reencuentro del plantel en el predio que el club tiene en Ezeiza.

Pero no será el River Camp el único escenario en que se desarrollará la puesta a punto del Millonario, que como parte de su preparación para la nueva temporada visitará también otros dos destinos, donde convivirán los entrenamientos con algunos partidos amistosos, más y menos formales.

El fin de año encontrará al plantel trabajando en Ezeiza, pero ya desde principios de enero viajarán rumbo a San Martín de Los Andes, ciudad neuquina que se ha vuelto un destino tradicional del equipo en verano. Allí permanecerá desde el sábado 3 al domingo 18 de enero.

Y habrá un tercer destino para el plantel del Millonario, porque según avanzó en X el periodista Gustavo Yarroch viajará rumbo a Punta del Este, en Uruguay, para disputar uno o dos partidos amistosos de preparación, sin rivales confirmados, previos al debut en el Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga, el fin de semana del 25 de enero, ante Barracas Central.

River trabajará en Ezeiza, San Martín de Los Andes y Punta del Este durante la pretemporada.

¿Qué refuerzos viajarían a San Martín de Los Andes desde el primer día?

En función de cómo está desarrollándose el mercado de pases para River, el refuerzo que ya tendría presencia confirmada desde el primer día en la pretemporada en San Martín de Los Andes sería Fausto Vera, quien en las próximas horas se realizará los exámenes médicos para firmar a préstamo, procedente de Atlético Mineiro.

Otro jugador que tiene grandes chances de viajar con el plantel a la ciudad neuquina es Santiago Ascacibar, por quien El Millonario hará llegar a Estudiantes de La Plata una oferta de 6 millones de dólares que podría favorecer a que la operación se concrete para la próxima semana.

Además, River inició gestiones por Elías Baez para el lateral izquierdo y Aníbal Moreno para la mitad de la cancha, sin perder las esperanzas de poder sumar también a préstamo desde Europa a Claudio Echeverri y Gianluca Prestianni.

