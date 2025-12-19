Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Solo falta un día para que River inicie en Ezeiza la pretemporada que Marcelo Gallardo programó para este sábado 20 de diciembre y en el club hay muchas novedades respecto al mercado de pases, sobre los primeros jugadores que podrían reforzar al equipo de cara a 2026 y también sobre los que podrían salir.

Fausto Vera será el primer refuerzo

River ya tiene apalabrada la llegada de Fausto Vera como primer refuerzo. Al jugador surgido de Argentinos Juniors ya se le había comunicado que Jorge Sampaoli no iba a tenerlo en cuenta en Atlético Mineiro, lo que favoreció su arribo al Millonario.

El acuerdo se dará en calidad de préstamo por un año, con cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de 4 millones que, en caso que se quisiera hacer efectiva, incluirán el dinero ya abonado como cargo.

El dinero que se destinará al fichaje de Ascaciber

Otro futbolista por el que El Millonario se decidió a pisar el acelerador es Santiago Ascacibar, recientemente coronado campeón con Estudiantes de La Plata. El club ya tiene decidido ofertar por él 6 millones de dólares que El Pincha consideraría suficientes para dejarlo salir. La operación podría concretarse la próxima semana.

River pagaría 6 millones de dólares para la llegada de Ascacibar. (Getty).

Elías Baez, nuevo nombre para el lateral izquierdo

Frustradas las gestiones por los primeros apuntados para reforzar el lateral izquierdo, que fueron Román Vega, Julio Soler y Alexandro Bernabei, en River decidieron avanzar por Elías Baez, futbolista de San Lorenzo que según pudo saber Bolavip tiene grandes chances de llegar.

En Boedo pretenden 4 millones de dólares por el 80% del pase. Si bien desde Núñez buscarán bajar ese monto, está dentro del presupuesto establecido con anterioridad y significaría incorporar a un joven futbolista en un puesto que Gallardo considera clave.

Último intento por Prestianni

Una de las joyas del fútbol argentino que River se ilusionó con poder repatriar desde Europa es Gianluca Prestianni, futbolista surgido de Vélez y figura de la Selección Argentina en el último Mundial Sub 20 que está buscando tener mayor rodaje del que actualmente tiene en Benfica.

Siendo imposible apuntar a la compra de su ficha, por valor y porque el club portugués no tiene intenciones de desprenderse de él definitivamente, El Millonario haría un esfuerzo importante por recibirlo a préstamo y con opción de compra. Benfica, sin embargo, preferiría cederlo a otro club europeo.

Nada concreto por Aníbal Moreno y Leo Fernández

Sin haber logrado trascender la frontera del rumor, en River también sonaron Aníbal Moreno, de Palmeiras; y Leo Fernández, de Peñarol; dos nombres con los que ya se había coqueteado en el pasado. Sin embargo, no ha se han iniciado gestiones concretas por ninguno de los dos.

Boselli y Ledesma como posibles nuevas bajas

Más allá de las seis bajas que ya se habían confirmado apenas consumada la eliminación de River en los octavos de final de la Copa de la Liga, otras dos salidas podrían tener lugar en los próximos días. Uno de ellos es Jeremías Ledesma, quien no conforme con su papel de suplente de Franco Armani tiene propuestas de Rosario Central y Talleres de Córdoba. El otro es Sebastián Boselli, a quien Peñarol pretende sumar a préstamo para disputar la Copa Libertadores.