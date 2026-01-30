Murió Alfredo Davicce, el presidente con el que River conquistó su segunda Copa Libertadores

Alfredo Davicce, reconocido dirigente argentino que presidió River entre 1989 y 1997, murió a los 96 años este viernes 30 de enero. Bajo su gestión, el club conquistó siete títulos de Primera División, además de la segunda Copa Libertadores de su historia en 1996 y la Supercopa Sudamericana sobre el cierre de su mandato.

Fue quien apostó por Ramón Díaz como entrenador apenas puso fin a su carrera como futbolista profesional y vicepresidente apenas concluido su mandato, con David Pintado como máximo mandatario, hasta 2001. En 2005 volvió a presentarse a elecciones para disputarle la presidencia a José María Aguilar, quien terminaría siendo reelegido.

También durante su presidencia se gestionó el regreso a jugar en el club de un ídolo como Enzo Francescoli, además de tener lugar los debuts profesionales de otras dos glorias del Millonario como Ariel Ortega y Marcelo Gallardo, actual entrenador del equipo.

