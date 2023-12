Agustín Ruberto viene de hacer historia en Indonesia. Aunque el cuarto lugar obtenido en el Mundial Sub 17 le dejó sabor a poco al equipo dirigido por Diego Placente, el delantero de River se adjudicó la Bota de Oro por los ocho tantos que lo convirtieron en el máximo artillero del certamen, algo que nunca antes había sucedido con un futbolista de la Selección Argentina en la categoría.

Durante el desarrollo de la Copa del Mundo, a medida que acumulaba goles en su registro personal, se avanzó que en River ya se había tomado la decisión de hacer parte de la pretemporada del primer equipo a cargo de Martín Demichelis, que se realizará en los Estados Unidos, al delantero que todavía no hizo su estreno en Primera División.

En su retorno al país desde tierras asiáticas, sin embargo, Ruberto dijo no haber tenido todavía ninguna comunicación del club al respecto. “Por ahora no me llegó nada. Estoy esperando que me digan”, manifestó el futbolista ante la consulta, ni bien arribó al Aeropuerto de Ezeiza.

Cabe recordar que cada buena producción del delantero en Indonesia era seguida de una seguidilla de reclamos del hinchas del Millonario en las redes sociales, no por no formar parte del equipo que conduce Martín Demichelis, para lo que ya tendrá tiempo, sino por haber sido muchas veces relegado al banco de suplentes por Marcelo Escudero en Reserva.

Ya lo siguen en la Premier

Según el portal británico 90Min Football, Chelsea y Manchester City han mostrado interés tras lo hecho por Agustín Ruberto en la Copa del Mundo, algo que no se traduce en ningún tipo de conversación o negociación, pero que sí pone de manifiesto que estarán atentos a su progresión.

¿Quién es Agustín Ruberto?

El máximo goleador del Mundial Sub 17 es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a patear la pelota en Barrio Nuevo de San Fernando, pero con nada más de 5 años llegó a River para hacer todo su proceso formativo. Esos primeros años se desarrolló como defensor, pero pronto detectarían su potencial goleador llevándolo al otro extremo del terreno de juego.

En 2021, a la vuelta del cese de actividades que obligó la pandemia de coronavirus, se destapó con 17 goles en los 14 partidos que disputó con la octava división del Millonario. Revalidó sus credenciales en la séptima y no tardó en dar el salto sin escalas al equipo de Reserva.