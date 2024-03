Así como muchos futbolistas se potenciaron en River bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, hubo otros que no tuvieron un final feliz. Uno de ellos es Alexander Barboza, quien rindió muy bien en varios clubes pero le costó su paso por el Millonario. Hoy, mientras atraviesa un buen presente en Botafogo, recordó su etapa en Núñez.

En D Sports Radio, su repaso comenzó con un dardo para el Muñeco: “Yo en River la confianza no la tuve. Jugué seis partidos en seis meses. Si el jugador no tiene confianza es muy difícil. Me hubiese encantado rendir y demostrar lo que soy como jugador”.

Barboza surgió en el club de Núñez y vivía un gran momento a préstamo en un buen Defensa y Justicia. Sin embargo, allí no pudo cumplir con esas expectativas. “Marcelo Gallardo me llamó y me terminó convenciendo para que vaya a River. Yo quería estar ahí, priorice a River porque pensé que era lo mejor para mí”, soltó.

El presente de Alexander Barboza

Después de su frustrado retorno a Núñez, donde apenas pudo jugar esos seis encuentros, Barboza levantó su nivel en Independiente, pasó por Libertad de Paraguay y ahora llegó a Botafogo, club donde se encuentra desde enero de este año.

El zaguero zurdo lleva apenas 8 partidos disputados con el club brasilero y fue titular en los dos encuentros de CONMEBOL Libertadores, donde su equipo eliminó en Primera Ronda a Aurora con un global de 7 a 1.

Más de Alexander Barboza

Su salida del fútbol argentino: “Lo mejor que hice fue irme a Paraguay, es un fútbol más tranquilo en cuanto a ritmo. Me adapté, me fue bárbaro y hoy estoy donde estoy porque seguí trabajando, no me quede con esos malos momentos”.

La dificultad de la Liga Profesional: “Es muy exigente la Liga Argentina, desde el nivel de jugadores, de competencia, los ritmos de los partidos.

Su llegada a Brasil: “Hay jugadores que son diferentes en todos lados, pero en Brasil hay más y para mi posición se complica”.