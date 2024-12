A lo largo de los últimos días, en el mundo River comenzó a circular la versión de que el futuro de Adam Bareiro podría estar lejos del Monumental, principalmente porque no había logrado convencer futbolísticamente a Marcelo Gallardo. Y como si fuese poco, apareció Olimpia con un llamado preguntando por el atacante de 28 años.

Tras arribar desde San Lorenzo por un monto de 3.5 millones de dólares, al paraguayo le costó adaptarse y no cumplió con las expectativas. De hecho, en el Bajo Flores disputó 120 partidos y convirtió 40 goles, mientras que en Núñez solamente presenció 16 compromisos y no marcó. Un signo que refleja a rajatabla que debe mejorar para continuar y ganarse la confianza de Gallardo.

En medio de toda esta situación, quien confirmó el interés y una charla con el ex Monterrey fue Julio Jiménez, el vicepresidente primero de Olimpia: “Hablamos con Bareiro, es un jugador bastante interesante. Realmente nos interesa”, confesó en Monumental AM 1080. Pero no quedó allí, ya que Álvaro Bilbao, el vicepresidente segundo de la institución guaraní dejó en claro que “es un jugadorazo”.

“Es un chico de la casa, estuvo con nosotros en las Formativas. Ojalá en algún momento vuelva al club”, exclamó Bilbao en Fútbol Club, otro programa radial paraguayo. Pero para que el equipo que disputará la Copa Libertadores 2025 pueda incorporar, ya sea al delantero del Millonario o a otro futbolista, primero deberá solucionar un gran inconveniente financiero, dado a que poseen una deuda millonaria y desde FIFA los inhibieron para adquirir refuerzos tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, Jiménez confesó cómo resolverán la posible contratación del goleador: “Debemos ver todos los puntos, si River lo usará y el presupuesto del club”.

Adam Bareiro podría irse de River a Olimpia.

El comunicado de Adam Bareiro por su futuro en River

A fines de noviembre de 2024, Adam Bareiro publicó un comunicado para referirse a una supuesta salida en este mercado de pases, ya que por aquellos días hubo muchísimos rumores sobre su continuidad: “Hinchas de River, quiero salir a aclarar algo sobre lo que se está diciendo, eso de que me quiero ir volando de River es totalmente falso. No se de dónde salió, pero no tiene nada que ver con la realidad”, comunicó el paraguayo a través de una historia de Instagram.

Publicidad

Publicidad

El comunicado de Adam Bareiro.

Y continuó: “Estoy comprometido al cien por ciento con el club, con mis compañeros y con ustedes que siempre están ahí alentando. Para mí defender esta camiseta es un orgullo y cada día doy lo mejor para estar a la altura de lo que River y su gente merecen. Les agradezco a los hinchas por el apoyo de siempre. No se dejen llevar por rumores sin sentido. Si algún día hay algo importante que comunicar, lo voy a hacer directamente y sin intermediarios“.

La postura de Gallardo

Puesto en circulación el comunicado de Adam Bareiro, quedó clara su posición respecto al futuro en River. Sin embargo, hay otra parte determinante para poder garantizar su continuidad y es precisamente Marcelo Gallardo, quien no ha obtenido las respuestas esperadas de parte del paraguayo.

Publicidad

Publicidad

El DT había comunicado que una vez finalizada la participación del equipo en la Liga Profesional llegaría el tiempo de balances, para determinar qué puestos se necesitan reforzar y qué futbolistas podrían irse. Pero también se han filtrado ya varios nombres con los que el club iniciaría conversaciones y se ha planteado que la llegada de un delantero sería una exigencia del DT en el mercado, lo que podría relegar todavía más a Bareiro.

ver también Los 14 jugadores que podrían dejar River en el próximo mercado de pases