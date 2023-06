No es Lanzini: el REFUERZO que quiere River y se lo pelea con Barcelona y PSG

River está buscando poder jerarquizar a su plantel, donde los dirigentes saben que Martín Demichelis aún sueña con los regresos de Ramiro Funes Mori y también de Manuel Lanzini. Si bien hay charlas informales por ambos, nada confirma que vuelvan a ponerse la banda roja en el pecho.

Con quien sí tendrían todo avanzado, según reportan desde el otro lado del Río de la Plata, es con Sebastián Boselli, el defensor que viene de ser campeón mundial Sub 20 con la Selección de Uruguay. Sí, a pesar de que Flamengo interfirió en la operación para poder llevárselo y dejar al Millonario sin el pan y sin la torta.

Más allá de las gestiones que llevan adelante desde la dirigencia, hay otro apuntado: Fabricio Díaz Badaracco , quien pertenece a Liverpool Fútbol Club, mismo equipo del que llegó Nicolás De la Cruz. Y desde Núñez hace tiempo que intentan quedárselo, ya que lo consideran un gran proyecto como mediocampista central.

No será sencilla la incorporación de Díaz Badaracco, ya que no es solo el elenco de Núñez quien está interesado en sus servicios. Según indicó el periódico español Mundo Deportivo, también aparece en el radar de Paris Saint-Germain y FC Barcelona. Pero no son los únicos que lo desean.

Tras coronarse en el Mundial Sub 20, donde tuvo una buena actuación, en Liverpool Fútbol Club decidieron elevarle la cotización de 6 a 8 millones de dólares, dado a que así como River, PSG y FC Barcelona, también aparecen Sporting Clube de Braga, Villarreal CF, Flamengo, Inter de Milán y SS Lazio como candidatos a quedárselo. ¿Quién se lo llevará?