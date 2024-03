No es Pezzella: el primer refuerzo que River irá a buscar para junio

En las últimas horas trascendió que el gran objetivo que tendrá Jorge Brito será poder concretar el retorno de Germán Pezzella. Pero no es el único futbolista por el que apuntará River para el próximo mercado de pases, ya que están pensando en el más allá.

Más allá de que aún no hubo ofertas concretas para que se marche, en la institución que viene de coronarse en la Supercopa Argentinafrente a Estudiantes de La Plata saben muy bien que la carrera de Franco Armani podría continuar lejos de Núñez, pese a que posee contrato hasta fines de 2026. Por eso mismo, le buscan un reemplazo.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Sebastián Srur aseguró que “en junio River quiere traer un arquero para que se adapte y esté listo cuando Armani abandone el club”. Cuando en Radio Continental fue consultado por las opciones que barajan Enzo Francescoli, Leonardo Ponzio y Brito, el cronista afirmó que “el nombre que interesa es Rodrigo Rey, arquero de Independiente”.

No es casualidad que el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata esté en el radar riverplatense, ya que en el pasado lo habían buscado. Pero como fue el propio arquero nacido en Las Parejas quien desechó la posibilidad porque quería ser titular indiscutido, lo dejaron anotado para el futuro. Eso sí, Srur también sostuvo que “si no es Rey, buscarán otro arquero sí o sí”.

Independiente busca la continuidad de Rodrigo Rey

A Rodrigo Rey se le termina el contrato con Independiente en diciembre de este año, por lo que ya están negociando por su continuidad. Por ahora no hubo reuniones, pero sí algunos llamados informales con quien lo representa. Y la idea de Néstor Grindetti es prolongar el contrato del arquero por 2 temporadas.

Las estadísticas de Rodrigo Rey en su carrera

Desde que debutó como profesional hasta la actualidad, fueron 262 partidos los que presenció Rodrigo Rey: le convirtieron 282 goles y mantuvo la valla invicta en 94 ocasiones.