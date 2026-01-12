Pablo Solari destacó a un ex River como el jugador con más técnica que vio: “Es muy talentoso”

Ya pasó casi un año desde que Pablo Solari fue vendido por una elevada cifra al Spartak de Moscú, pero en esta ocasión volvió a estar en el centro de la escena por una inesperada declaración. El ex atacante de River rompió el silencio en una entrevista y reveló quién es el compañero que más lo sorprendió por su técnica y fue ahí donde su respuesta dejó boquiabierto a todos.

Si de técnica se trata, generalmente los predominantes suelen ser delanteros o mediocampistas, pero en esta oportunidad corresponde a un defensor. Sin más preámbulos, destacó a Milton Casco como el más destacado de todos durante su estadía en el Millonario, incluso a pesar de haber compartido plantel con enormes futbolistas que son muy habilidosos o talentosos.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con AFA Estudio, Pablo hizo referencia a la pregunta de uno de los periodistas. “Casco a mí me volvía loco porque es muy talentoso, es una bestia“, confesó sin titubear durante la respuesta. “Jugaban al techball y le pegaba con la derecha y con la izquierda“, añadió pocos segundos más tarde como uno de los argumentos.

Milton Casco, ex defensor de River Plate. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el jugador que milita en Rusia amplió su discurso al respecto. “Por así decirlo, los boludeaba a los otro, es increíble. Hasta cabeceaba fuerte, todo“, manifestó el atacante de 24 años en primera instancia. En referencia a la inmensa calidad que tenía el experimentado lateral, Solari expresó: “Obviamente en los entrenamientos se veía“.

Inmediatamente después, el protagonista le agregó un detalle más. “Aparte es una persona muy buena, muy humilde y que todo el tiempo trabaja y lo ves insistiendo“, resaltó en forma de elogio hacia Milton. “Para mí fue como un ejemplo verlo a él porque yo me llevaba muy bien y te da admiración que sea tan talentoso y siga trabajando“, culminó su respuesta en cuestión.

Cabe recordar que Solari y Casco compartieron plantel en River durante dos años y medio, desde mediados de 2022 cuando arribó el delantero hasta principios de 2025 cuando emigró a Rusia. Sin embargo, ese lapso de tiempo le alcanzó para reconocer a Milton como el compañero con más técnica que vio. Y si, ser ambidiestro no es una casualidad, sino una pequeña muestra de talento.

