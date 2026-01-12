Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Tras días de negociaciones, Maher Carrizo decidió no ser refuerzo de River en este mercado de pases

El talentoso extremo del Fortín fue uno de los pedidos expresos de Marcelo Gallardo a la dirigencia de cara al 2026.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Maher Carrizo, futbolista de Vélez.
© GettyMaher Carrizo, futbolista de Vélez.

Una de las novelas del mercado de pases acaba de definirse: según pudo saber BOLAVIP, Maher Carrizo no será refuerzo de River. Después de largos días de negociaciones entre los clubes para llegar a un principio de acuerdo por un monto económico, finalmente el futbolista tomó la decisión. De esta manera, continuará siendo jugador de Vélez, aunque el objetivo es la venta.

Es un secreto a voces que era uno de los pedidos expresos de Marcelo Gallardo a la dirigencia, para que se transforme en una de las incorporaciones que le permitan cambiar drásticamente el equipo en comparación al 2025. Sin embargo, se acaba de dar a conocer que el desenlace de la novela no es el esperado por el Millonario y el protagonista buscará ser vendido a Europa sin escalas.

Lo cierto es que, según pudo averiguar BOLAVIP, Fabián Berlanga le comunicó a Stéfano Di Carlo la decisión de Carrizo de no jugar en River. Con el claro objetivo de esclarecer la situación de las negociaciones, el mandatario de Vélez le informó a su par la resolución que tomó el futbolista, más allá del interés de los clubes. Por ese motivo, hasta el momento, el pase está caído.

Maher Carrizo, delantero de Vélez.

Maher Carrizo, delantero de Vélez.

A pesar de que en su vínculo actual posee una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares, bien informó este medio anteriormente que hubo un acercamiento entre los clubes por un monto menor. Es que, hace apenas unos días, River ofertó 6 millones de dólares por el 50% del pase y en Vélez vieron con buenos ojos la cifra, que debía ser levemente modificada para sellarla.

De esta manera, se da por finalizada la operación que podía hacer que Maher se convierta en flamante refuerzo de River de cara a un 2026 que promete ser ambicioso en lo deportivo. La meta del jugador es clara, quiere jugar en Europa lo antes posible y es por eso que aguarda por un ofrecimiento desde el Viejo Continente para emigrar en esta misma ventana de transferencia.

Publicidad
Maher Carrizo, delantero de Vélez Sarsfield.

Maher Carrizo, delantero de Vélez Sarsfield.

Sufre River: Santino Andino, con un pie en Panathinaikos tras la última oferta

ver también

Sufre River: Santino Andino, con un pie en Panathinaikos tras la última oferta

Los números de Maher Carrizo en Vélez

El habilidoso y prometedor extremo de apenas 19 años deslumbró en la Primera de Vélez desde sus comienzos como profesional. Hizo su estreno en el año 2024 y en 2025 se terminó de afianzar. El oriundo de Santiago del Estero acumula 51 partidos oficiales con la camiseta del Fortín, entrelos que consiguió convertir 11 goles y brindó 3 asistencias, además de conquistar 2 títulos.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
La postura de Vélez y Maher Carrizo ante el interés de River
Fútbol Argentino

La postura de Vélez y Maher Carrizo ante el interés de River

Con nombre y apellido, Thiago Fernández destrozó a la dirigencia de Vélez tras irse libre al Villarreal
Fútbol Argentino

Con nombre y apellido, Thiago Fernández destrozó a la dirigencia de Vélez tras irse libre al Villarreal

River vuelve a la carga por Maher Carrizo sin maniobrar con el City Group
River Plate

River vuelve a la carga por Maher Carrizo sin maniobrar con el City Group

102 vs. 97 años: con marcapasos, caderas y rodillas nuevas, el partido oficial que rompió récords en el tenis
Tenis

102 vs. 97 años: con marcapasos, caderas y rodillas nuevas, el partido oficial que rompió récords en el tenis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo