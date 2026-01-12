Una de las novelas del mercado de pases acaba de definirse: según pudo saber BOLAVIP, Maher Carrizo no será refuerzo de River. Después de largos días de negociaciones entre los clubes para llegar a un principio de acuerdo por un monto económico, finalmente el futbolista tomó la decisión. De esta manera, continuará siendo jugador de Vélez, aunque el objetivo es la venta.

Es un secreto a voces que era uno de los pedidos expresos de Marcelo Gallardo a la dirigencia, para que se transforme en una de las incorporaciones que le permitan cambiar drásticamente el equipo en comparación al 2025. Sin embargo, se acaba de dar a conocer que el desenlace de la novela no es el esperado por el Millonario y el protagonista buscará ser vendido a Europa sin escalas.

Lo cierto es que, según pudo averiguar BOLAVIP, Fabián Berlanga le comunicó a Stéfano Di Carlo la decisión de Carrizo de no jugar en River. Con el claro objetivo de esclarecer la situación de las negociaciones, el mandatario de Vélez le informó a su par la resolución que tomó el futbolista, más allá del interés de los clubes. Por ese motivo, hasta el momento, el pase está caído.

Maher Carrizo, delantero de Vélez.

A pesar de que en su vínculo actual posee una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares, bien informó este medio anteriormente que hubo un acercamiento entre los clubes por un monto menor. Es que, hace apenas unos días, River ofertó 6 millones de dólares por el 50% del pase y en Vélez vieron con buenos ojos la cifra, que debía ser levemente modificada para sellarla.

De esta manera, se da por finalizada la operación que podía hacer que Maher se convierta en flamante refuerzo de River de cara a un 2026 que promete ser ambicioso en lo deportivo. La meta del jugador es clara, quiere jugar en Europa lo antes posible y es por eso que aguarda por un ofrecimiento desde el Viejo Continente para emigrar en esta misma ventana de transferencia.

Los números de Maher Carrizo en Vélez

El habilidoso y prometedor extremo de apenas 19 años deslumbró en la Primera de Vélez desde sus comienzos como profesional. Hizo su estreno en el año 2024 y en 2025 se terminó de afianzar. El oriundo de Santiago del Estero acumula 51 partidos oficiales con la camiseta del Fortín, entrelos que consiguió convertir 11 goles y brindó 3 asistencias, además de conquistar 2 títulos.