Panorama complicado: "Enzo Pérez no va a seguir"

Aunque este jueves tendrá una nueva posibilidad de coronarse y también son serias las aspiraciones en la Copa Libertadores, la realidad marca que tras la victoria ante Estudiantes de La Plata que le permitió conquistar la Liga Profesional Enzo Pérez podría haber celebrado su último título en River.

Aunque a inicios de año parecía estar acordada una reunión para estas fechas para renovar su vínculo con el club, que finaliza en diciembre, el referente pidió mayor tiempo para tomar una decisión y ya hay quienes creen que esto tiene que ver con que está planeando poner fin al ciclo como Millonario.

“Es una decisión muy personal. Obviamente queremos que se quede toda la vida en River. Esperamos que se quede el mayor tiempo posible porque es un referente en la cancha y en el vestuario. Hoy lo veo muy contento, el equipo ayuda, se siente bien y ojalá que siga un par de años más”, expresó recientemente otro líder como Enzo Fernández en declaraciones concedidas a TyC Sports.

Pero más allá de ese deseo que es común a todos los hinchas, en el Mundo River no pintan el mismo panorama. “Un jugador al que sabés que el 31 de diciembre se le vence el contrato y te dice que recién te va a avisar a fines de noviembre, te achica el margen. Para mí no va a seguir. Es una presunción. Pero no te da otra alternativa que salir a buscar otro jugador“, expresó Nacho Goano en radio La Red.

Por otra parte, en recientes declaraciones de Hernán Sperdutti, presidente del Deportivo Maipú, quedó clara la idea de que están esperándolo para que cumpla con su deseo de terminar allí su carrera: “Estamos muy cerca de él, somos muy amigos. Cuando él lo decida, las puertas del club están abiertas. Sin dudas va a venir, se va a retirar en Maipú“, señaló.