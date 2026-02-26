Por qué Coudet negó contactos con River, pero así y todo se encamina para ser el próximo DT

Eduardo Germán Coudet está a un paso de convertirse en el próximo entrenador de River. Los hinchas del Millonario no deben preocuparse por las palabras que en las primeras horas de la tarde -horario español- el Chacho enunció en conferencia de prensa. En la misma dejó en claro que desde Núñez no lo llamaron para ser el sucesor de Marcelo Gallardo, pero la realidad es que tiene todo encaminado para dejar Deportivo Alavés, volar a Buenos Aires y convertirse en entrenador de River.

Hay dos motivos principales para que Coudet niegue contactos de River: el primero de ellos es porque la dirigencia del Millonario no quiere faltarle el respeto a Marcelo Gallardo, que este jueves dirigirá su último partido en este ciclo. Por otro lado, el Chacho quiere hacer lo mismo con Deportivo Alavés, ya que el próximo viernes visitará a Levante por LaLiga.

Negando contactos lo que intenta hacer es desarticular futuras críticas ante un hipotético mal resultado en el próximo partido y también mantiene cierta armonía en el equipo. Lo que pudo saber Bolavip es que hay contactos diarios entre el Millonario y el entorno del Chacho para afinar detalles y hacer su llegada lo más pronto posible, aunque lo que también es un hecho es que quien se siente en el banco de suplentes el próximo lunes frente a Independiente Rivadavia será Marcelo Escudero.

¿Qué dijo Coudet en conferencia de prensa?

El Chacho dialogó con la prensa en España y afirmó: “Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante, estoy al margen del ruido que se ha formado. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”.

Además, agregó: “Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más. Ha sido una semana normal. Entiendo el ruido, no estoy al margen de todo esto. El teléfono no suena, salta. También periodistas de allá. Hay gente que me ha llamado estos días más que en toda la temporada“.

“Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto sería un fuera de serie”, completó el Chacho.

El caso de Fernando Gago y Boca

Cuando se produjo la salida de Diego Martínez de Boca, el candidato número 1 pasó a ser Fernando Gago, que por entonces trabaja en Guadalajara de México. La estrategia fue exactamente la misma que la de Coudet en este momento: negar todo en conferencia, pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, Gago se marchó de Chivas y terminó en el Xeneize.

