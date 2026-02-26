Luego de confirmarse la salida de Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet se posicionó rápidamente como el candidato principal para transformarse en el nuevo director técnico de River Plate. De hecho, según pudo saber BOLAVIP, no demoró en tener lugar un acuerdo de palabra para que el Chacho desembarque en el Millonario en el corto plazo.

Sin embargo, este jueves, en conferencia de prensa, el todavía entrenador de Deportivo Alavés, conjunto que lucha para permanecer en la máxima categoría del fútbol de España, Coudet negó cualquier tipo de contacto con River. Esto, como no podía ser de otra manera, tomó por sorpresa a muchos y generó algo de desconcierto.

“Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante, estoy al margen del ruido que se ha formado. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”, inició quien supo brillar en la entidad del barrio porteño de Núñez en su etapa como jugador.

“Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”, continuó exteriorizando quien, en el fútbol argentino, tuvo desempeños más que satisfactorios comandando a Rosario Central y Racing Club.

Eduardo Coudet, director técnico de Alavés. (Foto: Getty)

“Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada, pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto, sería un fuera de serie”, profundizó Coudet, recurriendo a su familiar para dejar en claro que no hubo negociaciones.

Coudet, dispuesto a llegar a River

Más allá de que el Chacho negó contactos con River, que este jueves despedirá a Gallardo en pleno Estadio Monumental, en el partido ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, dejó en claro que, si llega un ofrecimiento formal, lo considerará. Esto, sin ningún tipo de dudas, se tradujo en un claro guiño para el Millonario.

“No he recibido ninguna oferta de River. Si llegara, la valoraría”, indicó Coudet, quien también tuvo pasos como director técnico por Xolos de Tijuana, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético de Mineiro a lo largo de su carrera como director técnico. Por ende, tal como adelantó BOLAVIP, puede haber novedades en las próximas horas.

Los clubes en donde dirigió Eduardo Coudet

Rosario Central (2015-16)

Xolos de Tijuana (2017)

Racing Club (2017-19)

SC Internacional (2020)

Celta de Vigo (2020-22)

Atlético Mineiro (2022-23)

SC Internacional (2023-24)

Deportivo Alavés (2024-Act.)

