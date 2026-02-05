Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Precio elevado, control de alcoholemia e ingesta moderada: así venderá River cerveza en el Estadio Monumental

El Millonario recibirá a Tigre el próximo sábado desde las 20 horas por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Apertura.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas de River podrán hacer la compra a través de RiverID
© GettyLos hinchas de River podrán hacer la compra a través de RiverID

El pasado miércoles, Bolavip reveló en exclusiva que River venderá cerveza con alcohol en el Estadio Monumental a partir del próximo sábado, cuando Tigre visite al equipo de Marcelo Gallardo en el marco de la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Apertura. No será una venta ilimitada ya que contará con varias restricciones, la intención es que sea una prueba piloto para el futuro, por eso habrá muchos controles y no será para todos.

River recibirá a Tigre el próximo sábado a partir de las 20 horas y, en algunos sectores específicos, los fanáticos del Millonario que concurran al Estadio Monumental podrán comprar -en sectores habilitados- dos cervezas cada uno. Las cuales serán con preventa exclusiva a través de RiverID. El valor de las mismas será de 7 mil pesos por lata de medio litro.

La compra de cerveza será a través de RiverID.

La compra de cerveza será a través de RiverID.

River dio más detalles sobre la venta de cerveza en el Estadio Monumental

El Millonario informó cómo será la venta de cerveza y reveló todos los detalles: “El Club River Plate solicitó al GCBA autorización para expender bebidas alcohólicas en sectores específicos del estadio durante un partido. Se trata de una prueba piloto extremadamente controlada, limitada a sectores VIP, con trazabilidad total y alineada con estándares internacionales de gestión de espectáculos deportivos”.

¿Dónde se podrá comprar cerveza en el Monumental?

Según la nota formal enviada al GCBA:
Sectores habilitados (acceso restringido):
Palcos 360
Espacios de Hospitalidad
Espacio Quilmes – San Martín
Espacio Quilmes – Belgrano
Espacio Quilmes – Centenario
Espacio Quilmes – Sívori
Características comunes: capacidad limitada, control de accesos, circuitos internos definidos y supervisión permanente.

River venderá cerveza con alcohol en el Estadio Monumental

ver también

River venderá cerveza con alcohol en el Estadio Monumental

¿Cómo se podrá comprar cerveza?

Preventa obligatoria a través de RiverID.
– Habilitada hasta 8 horas antes del partido.
– Garantiza nominalidad, edad y trazabilidad.
Mayores de 18 años únicamente.
Máximo 2 cervezas por persona.
En palcos, solo compra el administrador del palco, según la cantidad de butacas asignadas.
En hospitality, se permite venta in situ adicional, controlada por APP que verifica topes.

Publicidad

Los controles que se impondrán

  • Cartelería visible con reglas, restricciones y límites de consumo.
  • Molinetes exclusivos en Espacio Quilmes San Martín para validar accesos.
  • Circuitos de circulación definidos e independientes del público general.
  • Pulseras identificatorias obligatorias para Espacios Quilmes.
  • Promotoras verificando identidad, edad y habilitación en cada acceso.
  • Prohibición total de ingreso o consumo de alcohol en tribunas generales.
  • Procedimientos internos ante infracciones (Comité de Disciplina).
  • Inclusión de todas las condiciones en Términos y Condiciones de RiverID.
  • Responsable de Seguridad del Club certifica cumplimiento del Reglamento de Expendio y Consumo de Alcohol en Eventos Deportivos.
  • Monitoreo del cumplimiento durante todo el operativo.
  • Controles de alcoholemia obligatorios a la salida del estadio (es necesario que conviva la buena conducta y que siempre haya conductores asignados).

DATOS CLAVE

  • River Plate venderá cerveza con alcohol frente a Tigre el próximo sábado a las 20:00.
  • La prueba piloto limita la venta a dos latas por persona en sectores VIP seleccionados.
  • Cada lata de medio litro costará 7 mil pesos mediante preventa exclusiva en RiverID.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Ganó 4 Grand Slams, fue número 1 del mundo y ahora arremetió contra Emma Raducanu: “Que aprenda a esforzarse”
Tenis

Ganó 4 Grand Slams, fue número 1 del mundo y ahora arremetió contra Emma Raducanu: “Que aprenda a esforzarse”

Los hinchas de Boca criticaron una decisión de Claudio Úbeda: “Impresentable”
Boca Juniors

Los hinchas de Boca criticaron una decisión de Claudio Úbeda: “Impresentable”

Un ex Chelsea que quedó libre este año fue ofrecido a dos equipos que jugarán la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Un ex Chelsea que quedó libre este año fue ofrecido a dos equipos que jugarán la Copa Libertadores

Marcus Thuram recordó la final de Qatar 2022: “Parecía que estábamos jugando en Argentina”
Selección Argentina

Marcus Thuram recordó la final de Qatar 2022: “Parecía que estábamos jugando en Argentina”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo