Precio elevado, control de alcoholemia e ingesta moderada: así venderá River cerveza en el Estadio Monumental

El pasado miércoles, Bolavip reveló en exclusiva que River venderá cerveza con alcohol en el Estadio Monumental a partir del próximo sábado, cuando Tigre visite al equipo de Marcelo Gallardo en el marco de la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Apertura. No será una venta ilimitada ya que contará con varias restricciones, la intención es que sea una prueba piloto para el futuro, por eso habrá muchos controles y no será para todos.

River recibirá a Tigre el próximo sábado a partir de las 20 horas y, en algunos sectores específicos, los fanáticos del Millonario que concurran al Estadio Monumental podrán comprar -en sectores habilitados- dos cervezas cada uno. Las cuales serán con preventa exclusiva a través de RiverID. El valor de las mismas será de 7 mil pesos por lata de medio litro.

La compra de cerveza será a través de RiverID.

River dio más detalles sobre la venta de cerveza en el Estadio Monumental

El Millonario informó cómo será la venta de cerveza y reveló todos los detalles: “El Club River Plate solicitó al GCBA autorización para expender bebidas alcohólicas en sectores específicos del estadio durante un partido. Se trata de una prueba piloto extremadamente controlada, limitada a sectores VIP, con trazabilidad total y alineada con estándares internacionales de gestión de espectáculos deportivos”.

¿Dónde se podrá comprar cerveza en el Monumental?

Según la nota formal enviada al GCBA:

Sectores habilitados (acceso restringido):

Palcos 360

Espacios de Hospitalidad

Espacio Quilmes – San Martín

Espacio Quilmes – Belgrano

Espacio Quilmes – Centenario

Espacio Quilmes – Sívori

Características comunes: capacidad limitada, control de accesos, circuitos internos definidos y supervisión permanente.

¿Cómo se podrá comprar cerveza?

Preventa obligatoria a través de RiverID.

– Habilitada hasta 8 horas antes del partido.

– Garantiza nominalidad, edad y trazabilidad.

Mayores de 18 años únicamente.

Máximo 2 cervezas por persona.

En palcos, solo compra el administrador del palco, según la cantidad de butacas asignadas.

En hospitality, se permite venta in situ adicional, controlada por APP que verifica topes.

Los controles que se impondrán

Cartelería visible con reglas, restricciones y límites de consumo.

Molinetes exclusivos en Espacio Quilmes San Martín para validar accesos.

Circuitos de circulación definidos e independientes del público general.

Pulseras identificatorias obligatorias para Espacios Quilmes.

Promotoras verificando identidad, edad y habilitación en cada acceso.

Prohibición total de ingreso o consumo de alcohol en tribunas generales.

Procedimientos internos ante infracciones (Comité de Disciplina).

Inclusión de todas las condiciones en Términos y Condiciones de RiverID.

Responsable de Seguridad del Club certifica cumplimiento del Reglamento de Expendio y Consumo de Alcohol en Eventos Deportivos.

Monitoreo del cumplimiento durante todo el operativo.

Controles de alcoholemia obligatorios a la salida del estadio (es necesario que conviva la buena conducta y que siempre haya conductores asignados).

