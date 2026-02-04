River venderá cerveza con alcohol en el Estadio Monumental

Los hinchas de River ven cambios importantes prácticamente de un partido para el otro y eso seguirá siendo así en los próximos tres años, ya que se vienen las obras de ampliación y techado del Estadio Monumental. Quienes concurrieron el pasado miércoles 28 de enero a ver el duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata observaron cómo avanza la fachada de la Belgrano, también cómo quedó el bodegón que se abrió en esa misma platea y también las pantallas en las troneras de las tribunas altas.

Quienes concurran el próximo sábado al Estadio Monumental para ver el duelo entre River y Tigre tendrán la oportunidad de tomar bebidas alcohólicas, algo que no se hace en eventos deportivos en Argentina, pero que cambiará a partir de ahora, al menos en el Monumental.

Bolavip pudo averiguar en exclusiva, que desde el sábado 7 de febrero, cuando River se enfrente a Tigre en el Estadio Monumental habrá venta de cerveza con alcohol. Será en un sector especial -un hospitality- con una ingesta controlada por persona, tal como sucede en algunos eventos masivos musicales, como por ejemplo el Lolapalooza.

¿Quiénes podrán tomar cerveza con alcohol en el Monumental?

En principio será una prueba. Lógicamente solamente estarán habilitados para tomar cerveza con alcohol los mayores de 18 años que concurran a las plateas San Martín y Belgrano Medias, Bajas e Inferiores. La bebida alcohólica no podrá ingresar a las plateas, solamente se tomará en un entorno controlado.

Se viene un cambio de nombre para el Monumental

En lo que respecta a negocios, River fue de los primeros clubes en Argentina en hacer un acuerdo comercial para agregar el nombre de una empresa, lo que se llama naming. El Millonario firmó en 2022 un vínculo por siete años con Dorinka, que es dueña de los hipermercados Chango Más y la casa del club de Núñez pasó a llamarse Más Monumental, en un acuerdo por 20 millones de dólares.

En las últimas horas, según informó El Cronista, River y Dorinka decidieron interrumpir el contrato por el naming. De esta manera, el Estadio Monumental -a partir del 1 de enero de 2027- cambiará de nombre. Los de Núñez ya tienen una oferta superadora que le garantiza, al menos, ganar 3 millones de dólares por año, aunque puede ser más.

Los hinchas de River que concurran a las plateas laterales Medias, Bajas e Inferiores podrán tomar cerveza en un ambiente controlado. (Foto: Getty).

Hace algunos días, River firmó un acuerdo contractual con Live Nation, una empresa dedicada a la organización de recitales. El mismo tiene una duración de 10 años y es por 110 millones de dólares, aunque eso es por los recitales que se harán en el Monumental en la próxima década.

