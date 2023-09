Dado a que se viene una nueva fecha fecha FIFA, donde la Selección Argentina tendrá su debut en las Eliminatorias CONMEBOL frente a Ecuador y hará de local en la cancha de River, todo el país está convulsionado. Y no es para menos, ya que el vigente campeón del mundo volverá a las andanzas.

Más allá de que todas las luces se las llevarán Lionel Scaloni y compañía, quien también está trabajando para mejorar es Martín Demichelis. En este caso, el director técnico de River deberá corregir diferentes errores que se vienen notando en sus dirigidos, que además han mermado en el rendimiento.

A raíz de esta situación, los hinchas del Millonario explotaron en las redes sociales, sobre todo porque Demichelis no viene dándole minutos a uno de los grandes proyectos de inferiores que tiene la institución: Claudio Echeverri. El Diablito todavía no debutó en lo que va de la Copa LPF, pero tampoco baja a Reserva para sumar minutos. Pese a ello, Diego Placente lo convocó a la Selección Argentina Sub-17 para los entrenamientos con vistas al Mundial que se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de este año.

Justamente, a Placente no le parece nada grato que Echeverri no sume minutos en Primera División, como así tampoco en el selectivo que comanda Marcelo Escudero , y se lo hizo saber al ex DT de Bayern Múnich, según indicó el periodista Maximiliano Grillo en TNT Sports. A raíz de ello, hubo una respuesta.

Debido a la gran cantidad de futbolistas que han llegado a River en este último mercado de pases, prácticamente no hay lugar en Primera División para que el Diablito Echeverri pueda mostrar todo su potencial. Por eso mismo, el cuerpo técnico que comanda Demichelis le aseguró a Placente que evaluará la petición y el futbolista chaqueño podría retornar a la Reserva . En la Selección Argentina lo consideran fundamental, y quieren que llegue a la cita mundialista con rodaje.

¿Cuándo fue la última vez que Claudio Echeverri jugó en River?

Hace tiempo que Claudio Echeverri no ve acción con la camiseta de River, ya que su último partido fue el 29 de julio, en el triunfo por 2-1 ante Racing, donde ingresó a falta de 15 minutos para el final del juego.

¿Cuánto cuesta el pase de Claudio Echeverri?

Los dirigentes de River tienen blindado a Claudio Echeverri con una cláusula de 25 millones de euros.