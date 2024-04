River Plate puede dar un paso muy importante rumbo al Mundial de Clubes 2025. Una victoria ante Nacional de Uruguay por la fase de grupos de la Copa Libertadores lo dejará a tiro de la clasificación a este certamen de FIFA, con premios millonarios exorbitantes. Conoce los detalles y los resultados que aún necesita el equipo de Martín Demichelis para asegurar su pase al torneo.

River arrancó la Libertadores con un sufrido triunfo ante Deportivo Táchira en Venezuela, pero clave para su lucha por ingresar al Mundial de Clubes 2025. Si bien la gran obsesión del hincha de la Banda es ganar el certamen continental, el nuevo torneo de la FIFA también es importante.

Clasificarse al Mundial de Clubes 2025 le significará al club de Núñez un ingreso económico importante, pero también la chance de codearse con los equipos más poderosos de todo el mundo. Y para ello, el triunfo ante Nacional los acercará todavía más a ese objetivo.

¿Qué necesita River para asegurar la clasificación al Mundial de Clubes 2025?

River Plate tiene dos vías de clasificación al Mundial de Clubes 2025: la primera de ellas es salir campeón de la presente edición de la Copa Libertadores y, la segunda opción, es por el ranking CONMEBOL.

Cabe recordar que para este torneo, la confederación sudamericana tiene seis plazas de clasificación: 4 para los campeones de las ediciones 2021, 2022, 2023 y 2024, y los otros 2 lugares son por ranking CONMEBOL. En caso de que algún equipo repita título, se agregará una plaza más por el ranking.

Para asegurar su lugar por el ranking CONMEBOL, River no está obligado a salir campeón. Necesita sumar un total de 19 puntos en esta Copa Libertadores para dejar sin chances matemáticas a sus perseguidores y no depender de otros resultados.

En todo caso, el equipo de Demichelis aún tiene camino por recorrer en esta Libertadores y en su chance de clasificar al Mundial de Clubes, pero la clasificación está cerca.

Si River le gana a Nacional estará cerca de clasificar al Mundial de Clubes 2025

De ganarle a Nacional de Uruguay, River estará muy cerca de clasificar al Mundial de Clubes 2025. Si bien algunos medios aseguraron que sumar los tres puntos les daba el pase de forma virtual, lo cierto es que todavía hay un detalle que no lo asegura.

¿Por qué es importante el triunfo ante el Bolso? Los tres puntos ante el conjunto uruguayo harían que el Millonario supere a Boca en la tabla del ranking CONMEBOL clasificatorio al Mundial de Clubes 2025. El Xeneize tiene 71 puntos y, al no jugar la Libertadores, ya no suma. River, con 70, lo superaría con el triunfo ante Nacional (se va a 73).

Pasar a Boca convierte a River en el líder del ranking CONMEBOL para los equipos que aún pueden clasificar al Mundial de Clubes 2025. Además, lo dejaría a muy pocos puntos de asegurar su plaza por esta vía (entrega dos lugares) sin depender del título de la presente edición de la Copa Libertadores.

El detalle por el que River aún no clasifica al Mundial de Clubes 2025

El camino está bastante allanado para que River juegue el Mundial de Clubes 2025, aunque, de ocurrir una catástrofe, pueden crecer las chances de los perseguidores. ¿Cómo?

Hay un grupo de cuatro equipos, todos jugando Copa Libertadores, que aún pueden dejar afuera a River (y hasta a Boca). El propio Nacional de Uruguay, Independiente del Valle, Barcelona de Ecuador y Cerro Porteño podrían superar al Millonario en caso de llegar a semifinales y sumen varios triunfos en esta edición.

Los clubes clasificados al Mundial de Clubes 2025

CONMEBOL: Palmeiras (campeón de la Libertadores 2021), Flamengo (campeón de la Libertadores 2022) y Fluminense (campeón de la Libertadores 2023).

UEFA: Chelsea (campeón de la Champions League 2020/21), Real Madrid (campeón de la Champions League 2021/22), Manchester City (campeón de la Champions League 2022/23), Bayern Munich (primer equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA), Paris Saint Germain (segundo equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA), Inter de Milán (tercer equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA), Porto (cuarto equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA), Borussia Dortmund (quinto equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA), Benfica (sexto equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA) y Juventus (séptimo equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA).

AFC: Al Hilal de Arabia Saudita (campeón de la Liga de Campeones AFC 2021) y Urawa Red Diamonds de Japón (campeón de la Liga de Campeones AFC 2022).

CONCACAF: Rayados de Monterrey (campeón de la Concacaf Champions 2021), Seattle Sounders (campeón de la Concacaf Champions 2022) y León (campeón de la Concacaf Champions 2023).

CAF: Al Ahly (campeón de la Liga de Campeones de la CAF 2020/21 y 2022/23) y Wydad Casablanca (campeón de la Liga de Campeones de la CAF 2021/22).

Oceanía: Auckland City (campeón de la Liga de Campeones de la OFC).

Así está el ranking CONMEBOL para el Mundial de Clubes 2025

Ranking Team Country Total Points Competition Points Match Points W D L 1 Palmeiras Brazil 123 42 81 23 12 3 2 Flamengo Brazil 122 39 83 25 8 2 3 Atlético Mineiro Brazil 87 30 57 15 12 4 4 Fluminense FC Brazil 75 27 48 13 9 3 5 Boca Juniors Argentina 71 27 44 10 14 5 6 River Plate Argentina 70 24 46 13 7 7 7 Club Athletico Paranaense Brazil 59 21 38 11 5 5 8 Club Olimpia Paraguay 57 21 36 10 6 10 9 Internacional Brazil 52 18 34 9 7 4 10 CA Vélez Sarsfield Argentina 49 18 31 9 4 7 11 Racing Club Argentina 48 15 33 9 6 3 12 Club Nacional de Football Uruguay 46 15 31 8 7 6 13 CSD Independiente del Valle Ecuador 42 15 27 7 6 8 14 Barcelona SC Ecuador 41 18 23 6 5 8 15 Club Cerro Porteño Paraguay 40 18 22 6 4 13

Palmeiras, Flamengo y Fluminense ya están clasificados.

Atlético Mineiro, Athletico Paranaense e Internacional no puede clasificar porque Brasil ya ocupó los dos cupos posibles por país.

Boca, Olimpia, Vélez y Racing ya no pueden sumar puntos por no participar en la Copa Libertadores 2024.

El premio millonario por clasificar al Mundial de Clubes 2025

Varios medios de comunicación reportaron montos millonarios para los equipos que logren jugar el Mundial de Clubes 2025. FIFA otorgará un premio importante sólo por participar, mientras que cada confederación también dará un bono por clasificarse.

De manera no oficial, FIFA otorgaría un premio de entre 25 y 30 millones de dólares para los equipos participantes del Mundial de Clubes 2025. En tanto, CONMEBOL le daría a los clubes que jueguen este certamen un bono de 15 millones de dólares extra. En resumen, River podría obtener una cifra de entre 40 y 45 millones de dólares por la clasificación.