Es tendencia:
logotipo del encabezado
AMISTOSO INTERNACIONAL

Cada vez más chances de irse: el jugador de renombre que se quedó afuera del banco de River vs. Millonarios

La decisión de Marcelo Gallardo de cara al amistoso marca el panorama de uno de los más experimentados en el club de Núñez.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
River enfrenta este domingo a Millonarios.
© GettyRiver enfrenta este domingo a Millonarios.

Tras la exigente pretemporada en San Martín de los Andes, River Plate le pone primera al 2026 este domingo al enfrentarse a Millonarios en el marco de un amistoso internacional dentro de la Serie del Río de la Plata. El Estadio Gran Parque Central será el escenario del compromiso.

Será la primera gran oportunidad de Marcelo Gallardo para poner a punto a sus futbolistas, además de probar a los nuevos refuerzos, foguear a los juveniles y evaluar variantes tácticas. En ese contexto, una de las ausencias en el banco de suplentes confirma que está cerca una de las salidas.

Es que dentro del grupo de futbolistas que forma parte de la delegación y no tendrá oportunidad de sumar minutos se encuentra Paulo Díaz. El defensor chileno, que supo ser una pieza importante en el Millonario, perdió terreno en 2025 y su actualidad lo mantiene lejos de volver a tener continuidad.

El zaguero tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, cuenta con un elevado salario, pero todo indica que las partes buscarán una salida. De lo contrario, serán dos largos años hasta que quede con el pase en su poder por la finalización del vínculo.

Además de Paulo Díaz, Gallardo marginó del banco de suplentes a Facundo Colidio, que presentó un cuadro de gripe en las últimas horas. De todas formas, el delantero también es uno de los jugadores que tiene chances de salir en este mercado de pases de verano.

Dentro del resto de los futbolistas afuera del banco también está Aníbal Moreno, que recién llegó como refuerzo y busca ponerse a puntos para comenzar a aportar. Agustín Obregón, Sebastián Boselli, Ulises Giménez son los demás jugadores que no sumarán minutos este domingo.

Publicidad

La formación de River ante Millonarios

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Indignación en River por quién heredará la camiseta ‘9’ de Miguel Borja: “Tiene más cambios de números que goles”

ver también

Indignación en River por quién heredará la camiseta ‘9’ de Miguel Borja: “Tiene más cambios de números que goles”

En síntesis

  • River Plate debuta el 2026 ante Millonarios en el Estadio Gran Parque Central.
  • Marcelo Gallardo marginó a Paulo Díaz, señal de una posible salida del defensor.
  • Facundo Colidio es baja por gripe y Aníbal Moreno tampoco sumará minutos.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Cuatro futbolistas de River que podrían ser vendidos pese a confirmar presencia en la pretemporada en San Martín de Los Andes
River Plate

Cuatro futbolistas de River que podrían ser vendidos pese a confirmar presencia en la pretemporada en San Martín de Los Andes

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

El padre de Paulo Díaz, sobre su futuro en River: "Se acabó la paciencia"
River Plate

El padre de Paulo Díaz, sobre su futuro en River: "Se acabó la paciencia"

El plan de Boca para recuperar a Rodrigo Battaglia
Boca Juniors

El plan de Boca para recuperar a Rodrigo Battaglia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo