Cada vez más chances de irse: el jugador de renombre que se quedó afuera del banco de River vs. Millonarios

Tras la exigente pretemporada en San Martín de los Andes, River Plate le pone primera al 2026 este domingo al enfrentarse a Millonarios en el marco de un amistoso internacional dentro de la Serie del Río de la Plata. El Estadio Gran Parque Central será el escenario del compromiso.

Será la primera gran oportunidad de Marcelo Gallardo para poner a punto a sus futbolistas, además de probar a los nuevos refuerzos, foguear a los juveniles y evaluar variantes tácticas. En ese contexto, una de las ausencias en el banco de suplentes confirma que está cerca una de las salidas.

Es que dentro del grupo de futbolistas que forma parte de la delegación y no tendrá oportunidad de sumar minutos se encuentra Paulo Díaz. El defensor chileno, que supo ser una pieza importante en el Millonario, perdió terreno en 2025 y su actualidad lo mantiene lejos de volver a tener continuidad.

El zaguero tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, cuenta con un elevado salario, pero todo indica que las partes buscarán una salida. De lo contrario, serán dos largos años hasta que quede con el pase en su poder por la finalización del vínculo.

Además de Paulo Díaz, Gallardo marginó del banco de suplentes a Facundo Colidio, que presentó un cuadro de gripe en las últimas horas. De todas formas, el delantero también es uno de los jugadores que tiene chances de salir en este mercado de pases de verano.

Dentro del resto de los futbolistas afuera del banco también está Aníbal Moreno, que recién llegó como refuerzo y busca ponerse a puntos para comenzar a aportar. Agustín Obregón, Sebastián Boselli, Ulises Giménez son los demás jugadores que no sumarán minutos este domingo.

La formación de River ante Millonarios

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

