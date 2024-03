Desde su debut oficial con la camiseta de River, en lo que fue el empate 1 a 1 contra Argentina Juniors por la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional, Franco Mastantuono cautivó a los hinchas, que tanto en la cancha como en las redes sociales piden que tenga cada vez más minutos.

Teniendo en cuenta la proyección que tiene el jugador, sumado a los buenos rendimientos que mostró en cada ingreso, desde la dirigencia del Millonario tomaron una fuerte decisión con respecto al futuro del mediocampista ofensivo de 16 años, ya que no quieren pasar por otra situación como la de Claudio Echeverri.

Es por eso que, según lo informado por el periodista César Luis Merlo, River llegó a un acuerdo con Mastantuono para renovar su contrato hasta diciembre del 2026, ya que vencía en diciembre del 2025. Además, el mismo viene con un aumento salarial y con una importante cláusula de rescisión.

La misma, será de 45 millones de dólares, y a falta de 10 días hábiles para el cierre del mercado de pases, la misma subirá a 50 millones de la misma moneda, convirtiéndose en la cláusula de rescisión más alta del fútbol argentino, por encima de la de Agustín Ruberto, que es de 30 millones.

Cabe destacar que al ser menor de edad, Mastantuono no puede firmar un contrato con la institución a largo plazo, ya que como máximo puede ser por 3 años. En este caso, fue por dos, y cuando esté cerca de vencer el mismo, ya tendrá 18 años, por lo que ahí si podrá firmar una renovación más larga.

“No hubo nada desde la formalidad, pero sí desde las charlas con gente de clubes importantes que nos preguntan mucho sobre él. No es la intención del club transferirlo, obviamente. Tiene 16 años. Queremos disfrutarlo mucho más tiempo. Esperamos pronto poder renovar su contrato para tenerlo mucho más tiempo”, dijo el presidente de River, Jorge Brito, con respecto a la situación del juvenil.

Los números de Franco Mastantuono en River

Desde su debut en el primer equipo del Millonario, el mediocampista ofensivo de 16 años, disputó un total de 9 partidos, en los que anotó un gol. Además, se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2024, convirtiéndose así en el futbolista más joven en la historia de River en lograr un título.

El elogio de D’Alessandro a Mastantuono

“Salió ahora, pero me gusta porque es zurdo. Me hace volver al tiempo nuestro, de los jugadores que hemos salido de River, de los enganches, que hay pocos. Los enganches naturales, los número diez que siempre tuvo River y que siguen saliendo”, dijo el ex mediocampista del Millonario, elogiando al juvenil.