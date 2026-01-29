River encontró en Aníbal Moreno el jugador que más necesitaba

Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra, Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo. Y la lista sigue. River fue incorporando jugadores para reforzar la mitad de la cancha, pero ninguno estuvo a la altura de las circunstancias, de las exigencias y de las ambiciones del Millonario. Y los resultados están a la vista: sin títulos en 2025 y afuera de la Copa Libertadores de América.

Con cuatro décadas en sus espaldas, Enzo Pérez siguió demostrando estar por encima de todos y cada uno de los jugadores que River sumó para apuntalar la medular. En otras palabras, la zona más importante de la cancha. Ya no podía soportar el desgaste y la seguidilla de otras épocas, pero el ídolo se apoyó en su jerarquía para exponer en demasía a los mencionados.

Naturalmente, el tiempo corre para todos y Enzo Pérez terminó abandonando las filas del club de sus amores para cambiar de aires. Así fue como, finalmente, River dio en la tecla en el mercado de pases, finiquitando la llegada de un futbolista que sí cuenta con la jerarquía necesaria para adueñarse de la zona central de la mitad de la cancha. Hablamos de Aníbal Moreno.

Por lo hecho en Newell’s, Racing y Palmeiras, el catamarqueño ya había demostrado que tenía el nivel para vestir la banda roja. Y, al cabo de sus primeros dos compromisos oficiales bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, no hizo más que confirmarlo. Solamente con unos minutos expuso que, si el rumbo no se tuerce, está para grandes cosas.

Aníbal Moreno en acción. (Foto: Prensa River)

Las voces generalizadas indican que hay que esperar para corroborar que Moreno pueda triunfar en River, pero el ojo clínico argumenta, sin exagerar, que los fundamentos sobran para ilusionarse con un volante central acorde a la historia y a la grandeza del Millonario. Sí, solo con minutos queda en evidencia esta realidad.

Máximo criterio permanente para la ubicación, inteligencia para leer, interpretar y anticiparse a las acciones, desplazamientos atinados, efectividad a la hora de la contención y mucha precisión en la distribución de la pelota son los puntales de todo volante central ideal. Y Aníbal Moreno cuenta, sin ningún tipo de dudas, con estos atributos.

Es lógico que el tiempo dirá si Moreno puede sobrellevar la presión tradicional de un club como River pero, a priori, las condiciones están para que su nombre quede grabado como uno de los mejores 5 de las últimas décadas. Y, justamente, es la clase de jugador que Gallardo estaba necesitando para empezar a enderezar el rumbo y volver a pisar fuerte.

Cuánto pagó River por Aníbal Moreno

El Millonario desembolsó una cifra cercana a los 7 millones de dólares por la totalidad de la ficha de Moreno, un monto que le permite a Palmeiras recuperar exactamente la inversión que había realizado a principios de 2024 cuando compró al jugador desde Racing.

