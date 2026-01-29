River, con gran diferencia sobre Boca: así está el ranking de socios que publicó la AFA

En las últimas horas, tal como sucede cada año, la Asociación del Fútbol Argentino compartió todos los datos oficiales relacionados con la cantidad de socios que tienen los conjuntos de la máxima categoría. Por ende, salieron a la luz los números de todos y cada uno de los conjuntos que disputan actualmente la Liga Profesional.

Así las cosas, River mira a absolutamente todos desde arriba y con una diferencia importante. Es que el conjunto Millonario, que sigue programando obras para ampliar y perfeccionar el Estadio Monumental de Núñez, cuenta con nada más ni nada menos que 352.712 socios declarados, siendo uno de los equipos con más cantidad en el mundo.

De esta manera, el equipo actualmente comandado por Marcelo Gallardo le saca una muy buena diferencia a Boca, su rival de toda la vida. El Xeneize, que sigue presentando complicaciones para tener un estadio acorde a la cantidad de hinchas que posee, tiene 282.644 socios declarados, según indicó el propio informe de la AFA.

Un paso más atrás, completando el podio, aparece Independiente, que suma 165.262 socios declarados, ofreciendo una cantidad realmente destacable pese a las sequías que se presentaron en los últimos tiempos. El Rojo, sin ir más lejos, acumula la escalofriante suma de 24 años sin poder cosechar un título de carácter doméstico.

Ángel Di María, clave para el crecimiento Canalla. (Foto: Prensa Rosario Central)

La gran sorpresa llega en el cuarto escalón, con Rosario Central. Ahora con Ángel Di María entre sus filas y transitando un presente totalmente auspicioso, el Canalla se coló entre los denominados grandes con una suma total de 104.951 socios declarados. De este modo, los de Arroyito desplazaron a Racing y San Lorenzo.

Precisamente, la Academia es quien completa el Top 5 de los equipos con más socios del fútbol argentino. Inclusive, los de Gustavo Costas fueron de los que más crecieron, llegando a los 102.707 socios y dejando al Ciclón de Boedo, que ahora computa 89.717 socios declarados, en la sexta colocación del propio ranking.

El ranking de socios 2025 de la AFA

River Plate: 352.712

Boca Juniors: 282.644

Independiente: 165.262

Rosario Central: 104.951

Racing Club: 102.707

San Lorenzo: 89.717

Newell’s Old Boys: 84.759

Vélez Sarsfield: 79.083

Talleres: 70.582

Huracán: 68.755

Belgrano: 67.318

Estudiantes de La Plata: 55.871

Lanús: 36.206

Gimnasia y Esgrima La Plata: 35.389

Instituto: 29.156

Atlético Tucumán: 27.956

Unión: 22.774

Argentinos Juniors: 20.069

Independiente Rivadavia: 18.926

Banfield: 16.803

Godoy Cruz: 11.620

Sarmiento: 9.340

Tigre: 9.181

Platense: 9.132

Defensa y Justicia: 7.400

Central Córdoba: 6.567

Aldosivi: 5.604

Barracas Central: 3.107

San Martín de San Juan: 1.535

Deportivo Riestra: 1.007

