River, con gran diferencia sobre Boca: así está el ranking de socios que publicó la AFA

En las últimas horas, tal como sucede cada año, la Asociación del Fútbol Argentino compartió todos los datos oficiales relacionados con la cantidad de socios que tienen los conjuntos de la máxima categoría. Por ende, salieron a la luz los números de todos y cada uno de los conjuntos que disputan actualmente la Liga Profesional.
Así las cosas, River mira a absolutamente todos desde arriba y con una diferencia importante. Es que el conjunto Millonario, que sigue programando obras para ampliar y perfeccionar el Estadio Monumental de Núñez, cuenta con nada más ni nada menos que 352.712 socios declarados, siendo uno de los equipos con más cantidad en el mundo.
De esta manera, el equipo actualmente comandado por Marcelo Gallardo le saca una muy buena diferencia a Boca, su rival de toda la vida. El Xeneize, que sigue presentando complicaciones para tener un estadio acorde a la cantidad de hinchas que posee, tiene 282.644 socios declarados, según indicó el propio informe de la AFA.
Un paso más atrás, completando el podio, aparece Independiente, que suma 165.262 socios declarados, ofreciendo una cantidad realmente destacable pese a las sequías que se presentaron en los últimos tiempos. El Rojo, sin ir más lejos, acumula la escalofriante suma de 24 años sin poder cosechar un título de carácter doméstico.
Ángel Di María, clave para el crecimiento Canalla. (Foto: Prensa Rosario Central)
La gran sorpresa llega en el cuarto escalón, con Rosario Central. Ahora con Ángel Di María entre sus filas y transitando un presente totalmente auspicioso, el Canalla se coló entre los denominados grandes con una suma total de 104.951 socios declarados. De este modo, los de Arroyito desplazaron a Racing y San Lorenzo.
Precisamente, la Academia es quien completa el Top 5 de los equipos con más socios del fútbol argentino. Inclusive, los de Gustavo Costas fueron de los que más crecieron, llegando a los 102.707 socios y dejando al Ciclón de Boedo, que ahora computa 89.717 socios declarados, en la sexta colocación del propio ranking.
El ranking de socios 2025 de la AFA
- River Plate: 352.712
- Boca Juniors: 282.644
- Independiente: 165.262
- Rosario Central: 104.951
- Racing Club: 102.707
- San Lorenzo: 89.717
- Newell’s Old Boys: 84.759
- Vélez Sarsfield: 79.083
- Talleres: 70.582
- Huracán: 68.755
- Belgrano: 67.318
- Estudiantes de La Plata: 55.871
- Lanús: 36.206
- Gimnasia y Esgrima La Plata: 35.389
- Instituto: 29.156
- Atlético Tucumán: 27.956
- Unión: 22.774
- Argentinos Juniors: 20.069
- Independiente Rivadavia: 18.926
- Banfield: 16.803
- Godoy Cruz: 11.620
- Sarmiento: 9.340
- Tigre: 9.181
- Platense: 9.132
- Defensa y Justicia: 7.400
- Central Córdoba: 6.567
- Aldosivi: 5.604
- Barracas Central: 3.107
- San Martín de San Juan: 1.535
- Deportivo Riestra: 1.007
