River y Tigre se verán las caras el próximo sábado a partir de las 20 horas en el Estadio Monumental. Los de Núñez recibirán a los de Victoria por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Apertura. Quien vivirá una noche especial será Gonzalo Martínez, quien volverá a la casa del Millonario, pero esta vez lo hará con otra camiseta.

Pity Martínez no renovó su contrato con River y, sobre los últimos días de enero acordó su llegada a Tigre. El talentoso mediocampista ya tuvo su estreno oficial el pasado lunes ante Racing y convirtió un golazo. Si bien se estima que Diego Dabove no lo ponga como titular, la realidad es que hay muchas chances que sume minutos.

Será una noche llena de emociones para Gonzalo Martínez, que hizo historia grande en River. Recibirá el aplauso de los hinchas en la previa, el club le entregará una plaqueta para agradecer su paso por la institución y se espera que tanto Gallardo como sus ex compañeros lo saluden afectuosamente.

Pity Martínez en Tigre. (Foto: Prensa Tigre).

El paso de Pity Martínez por River

Pity Martínez tuvo dos ciclos por River, el primero de ellos mucho más exitoso que el segundo. En 2015 arribó al Millonario y permaneció en club hasta fines de 2018, momento en el que alcanzó el pico máximo de amor con los hinchas luego de hacer goles fundamentales en la Copa Libertadores, como en la semifinal ante Gremio y en la final frente a Boca.

Luego estuvo en la MLS y en el fútbol árabe, hasta que a mediados de 2023 decidió regresar a Núñez, pero las lesiones le impidieron tener la regularidad deseada, así y todo tuvo algunas pinceladas de magia. Su era en el Millonario terminó a fines de 2025. En total fueron 193 con la casaca de River en los que marcó 37 goles, brindó 42 asistencias y ganó 10 títulos.

Así fue el homenaje a Nacho Fernández

Hace apenas unos días, Gimnasia y Esgrima La Plata visitó a River en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Nacho fue aclamado por los hinchas, tuvo muy lindos momentos con sus ex compañeros, Marcelo Gallardo y sus colaboradores y también el club le rindió homenaje con una plaqueta, la cual se la entregaron Mariano Taratuty -vicepresidente- y Santiago Poblet Videla, encargado de las relaciones públicas del Millonario.

Poblet, Nacho y Taratuty. (Foto: Prensa River).

