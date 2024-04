Todo lo que el hincha de River tiene que saber el martes 16 de abril de 2024, el día después del triunfo ante Instituto en Córdoba y sellar el pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Qué tiene Paulo Díaz, el gran rendimiento de Daniel Zabala, qué tiene que pasar para que haya Superclásico en cuartos de final y cuándo y dónde podría jugar el equipo de Demichelis esa instancia.

Triunfo clave ante Instituto y pase a cuartos

River visitó a Instituto con la misión de avanzar a cuartos de final de la Copa de la Liga. Para eso le alcanzaba con ganar o empatar, aunque si perdía también podría clasificar, pero necesitaba de otros resultados. Los de Demichelis jugaron un buen partido y, pese a comenzar abajo en el marcador, en el segundo tiempo se impusieron 3 a 1 con un triplete de Colidio. Por el empate entre Argentinos y Barracas, los de Núñez terminaron punteros de la Zona A.

¿Qué tiene Paulo Díaz?

Las alarmas se encendieron en Núñez cuando Paulo Díaz -el jugador más regular del equipo en 2024- no salió a jugar el segundo tiempo. De hecho, salió al banco de suplentes vestido con la ropa de entrenamiento y ojotas. Si bien no hubo parte oficial, el chileno sintió una molestia en su rodilla izquierda y decidió no arriesgar. Se estima que podrá estar en los cuartos de final el próximo fin de semana.

Los excelentes números de Daniel Zabala

Quien reemplazó a Paulo Díaz fue Daniel Zabala, el pibe de William Morris que disputó su segundo partido en Primera. Su debut había sido auspicioso el pasado 29 de marzo ante Huracán en la derrota por 1 a 0. Frente a Instituto jugó un gran segundo tiempo y así lo avalan las estadísticas: 23 de 25 pases bien dados, ganó seis de ocho duelos, además todos los que fueron con envíos largos.

¿Qué resultados se tienen que dar para que haya Superclásico en cuartos?

Para que River y Boca se enfrenten en cuartos de final de la Copa de la Liga, el Xeneize debe terminar cuarto. Para eso, deben darse una serie de resultados.

Si Boca le gana por un solo gol de diferencia a Godoy Cruz, necesita:

-Que Defensa y Justicia supere a Newell’s.

Si Boca le gana por más de un gol de diferencia a Godoy Cruz, necesita:

–Que Defensa y Justicia supere a Newell’s y que haya un ganador en el partido entre Estudiantes y Lanús.

Si Boca empata con Godoy Cruz:

-Que Racing no supere a Belgrano y que Estudiantes le gane a Lanús.

¿Cuándo y dónde jugaría River los cuartos de final?

La Liga Profesional dará a conocer fechas, horarios y estadios de los cuartos de final una vez que termine la Zona B de la Copa de la Liga. Se estima que el próximo miércoles se confirmen todos los detalles de los duelos de cuartos. Lo que se sabe hasta el momento es que River jugaría el día sábado por la noche. El estadio es una incógnita porque depende del rival que toque, aunque el Mario Alberto Kempes de Córdoba aparece como una opción potable.