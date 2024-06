River prepara su último partido previo al receso, el próximo jueves como visitante del Deportivo Riestra, enfocado también en el mercado de pases y las opciones que este presenta tanto en materia de refuerzos como de posibles bajas en el plantel que conduce Martín Demichelis.

En ese sentido, espera por la decisión que pueda tomar Germán Pezzella tras finalizar sus compromisos con la Selección Argentina y busca encontrar la manera de competir por el fichaje de Adam Bareiro, que podría requerirle desprenderse de algún futbolista para que llegue a San Lorenzo.

Agustín Palavecino podría destrabar la llegada de Bareiro

Las negociaciones de River por el fichaje de Adam Bareiro podrían destrabarse si al dinero que pretende San Lorenzo se añadieran algunos futbolistas que no son prioridad para Martín Demichelis a la hora de afrontar la segunda mitad del año. En ese contexto, el nombre de Agustín Palavecino surgió como una opción que en Boedo interesa.

Así lo reconoció el propio Leandro Romagnoli tras el triunfo 2-0 sobre Chacarita que clasificó al Ciclón a los octavos de final de la Copa Argentina: “Tengo que hablarlo con Néstor (Ortigoza) y Marcelo (Moretti). Hay que analizar cómo es la negociación con Adam, si hay jugador de por medio. ¿Cómo no me va a gustar Palavecino? Es un gran jugador. Está entrando poco, viene sin minutos, pero no deja de ser un gran jugador que ya salió campeón con River. Hay que evaluar muchas cosas”, dijo ante la consulta en diálogo con TyC Sports.

Martín Demichelis analiza opciones en el mercado.

Lanzini renovará su contrato

Manuel Lanzini, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, tomó la decisión de renovar su vínculo con River mientras termina de recuperarse de la lesión que lo tiene marginado. Si bien no se avanzó la duración del nuevo acuerdo, Juan Cortese adelantó en TyC Sports que el futbolista aceptó reducir su salario y en compensación la dirigencia dispuso una serie de premios económicos por buenos rendimientos.

Clave será el receso por Copa América para el mediocampista que regresó desde West Ham, para poder hacer la pretemporada que le faltó a su arribo y tener oportunidad de volver a la competencia en óptimas condiciones físicas, favoreciendo la posibilidad de reencontrarse con su mejor nivel.

Matías Suárez habló de su relación con Demichelis

De regreso en Belgrano de Córdoba, Matías Suárez decidió revelar algunos detalles que había mantenido en silencio sobre su salida de River como futbolista libre, especialmente de su relación con Martín Demichelis. “Lo llamé la noche anterior y le avisé que había tomado la decisión de no seguir”, le dijo a TyC Sports.

Y agregó: “Muchas veces llegué a llorar del dolor porque en la cancha me olvido. El año que vino Martín me tuve que hacer la limpieza, no le encontrábamos la vuelta hasta que tuve la última operación que salió bien, al final me sentía mucho mejor. Cuando Martín me decía una cosa por ahí no me ayudó en ese sentido pero después lo hablamos y lo supe entender“.