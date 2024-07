Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 26 de julio de 2024, a dos días de enfrentar a Sarmiento de Junín por la octava jornada de la Liga Profesional. La charla que tuvo Demichelis con la dirigencia en la que se ratificó que sigue como entrenador, la lesión de Facundo Colidio y las novedades del mercado de pases: Valentín Gómez insiste en jugar en el Millonario y Rodrigo Garro quedó prácticamente descartado.

Demichelis, en la cuerda floja

Si bien el pasado jueves -tras la dura derrota ante Godoy Cruz- Martín Demichelis se reunió con algunos dirigentes de peso para evaluar su futuro, el DT fue contundente: tiene fuerzas para seguir, no se dejará intimidar por la reacción de los hinchas y siente que puede revertir la situación con este plantel. Los directivos ratificaron su continuidad, aunque habrá que ver qué sucede ante un mal resultado el próximo domingo ante Sarmiento.

Demichelis. (Foto: Getty).

Valentín Gómez quiere jugar en River

El marcador central de Vélez tenía todo acordado con el City Grup para que compren su ficha -a través del Palermo de Italia- y pasar a préstamo a River por dos años. Al no superar la revisión médica, por un problema en una de sus rodillas, el pase se cayó. Así y todo, el defensor afirmó que sigue con la misma ilusión de arribar al Millonario.

“Me gustaría jugar en River. Mi rodilla está bien, juego sin dolor. La lesión fue en 2021 y es muy chica. No me voy a operar, jugaré igual. Quiero dar un paso en mi carrera y si es en River, mejor”, dijo Gómez en diálogo con TyC Sports en su regreso al país tras no superar la revisión médica en Palermo.

Rodrigo Garro solo piensa en Corinthians

Uno de los nombres que surgió en los últimos días para sumarse a River es el de Rodrigo Garro, el ex volante de Talleres que actualmente se encuentra en Corinthians. El pasado jueves, el Timao enfrentó a Gremio por el Brasileirao e igualó 2 a 2, con un tanto de Garro. El mediocampista fue consultado sobre su futuro y fue tajante: “Yo estoy en Corinthians. Hoy jugué para Corinthians y me debo a Corinthians. Hoy estoy acá. Estoy en la misma situación que está Corinthians, soy jugador de Corinthians y no tengo mucho más para decirte”.

Rodrigo Garro. (Foto: IMAGO).

Colidio lesionado, ¿quién lo reemplaza contra Sarmiento?

El atacante debió ser reemplazado a los 33 minutos del primer tiempo en el duelo ante Godoy Cruz. Tras realizarse estudios médicos, se confirmó que Facundo Colidio tiene una sinovitis en su rodilla y eso indica que será baja el próximo domingo ante Sarmiento. Ante el Tomba fue reemplazado por Manuel Lanzini y se estima que él sea quien lo reemplace de cara al duelo contra el Verde en el Monumental. River formaría con: Armani; Simón, Gattoni, P. Díaz, E. Díaz; Peña Biafore, Nacho Fernández, Aliendro, Lanzini; Solari y Borja.