Boca se prepara para una seguidilla de partidos en la Liga Profesional, consciente de que debe sumar para recuperar terreno en la tabla de posiciones. Diego Martínez prepara a sus dirigidos luego de haber clasificado a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana, mientras el Consejo de Fútbol no pierde de vista el mercado de pases.

El nombre de Equi Fernández volvió a tomar relevancia con el interés de un equipo de la Premier League. En otras noticias, la directiva del club de la Ribera cerró un acuerdo millonario con un sponsor. A continuación, todo lo que tenés que saber en este viernes 26 de julio.

Arsenal, interesado en Equi Fernández

Equi Fernández, una de las figuras de Boca que siguen en el mercado (IMAGO / ZUMA Press Wire).

En las últimas semanas, es Al-Qadsiah, de la Liga Profesional Saudí, el equipo que está intentando adquirirlo. La última oferta del combinado de Arabia Saudita fue de 17 millones de dólares en cuotas, monto y condición que no conformaron a Boca a pesar de que Fernández ve con buenos ojos mudarse al torneo asiático.

Ahora, según la información de Diego Monroig en ESPN, el entorno del futbolista recibió información de que Arsenal está interesado en comprarlo en este mercado de pases. Los Gunners lo quieren para la temporada 2024-25, aunque aún no emitieron una oferta formal por él.

El acuerdo millonario que cerró Boca hasta el fin de la presidencia de Riquelme

Riquelme, presidente de Boca. (Foto: IMAGO)

La Comisión Directiva que lidera Juan Román Riquelme se aseguró un ingreso multimillonario para las arcas de la institución, ya que renovó el contrato con la casa de apuestas online, Betsson, y ahora el acuerdo perdurará hasta 2028. Por esta firma, el Xeneize recibirá 7.5 millones de dólares por año.

La nueva unión contractual entre Boca y Betsson será hasta que culmine la gestión presidencial de Riquelme, además de que prolongará la estadía en el pecho de la camiseta, ya que cuando se realizó el primer acuerdo solamente era por 18 meses, aunque por la misma suma de dinero.

Rosario Central va por Galoppo con el dinero que no usará con Di María

Giuliano Galoppo, el volante que quiere Boca. (Foto: IMAGO)

Está confirmado que Fideo continuará con su carrera, al menos por un año más, en Benfica. Pero no se llevaría a Galoppo hacia Portugal. Sino que directamente, desde Rosario Central utilizarían todo el dinero que le abonarían al ex delantero de la Selección Argentina para la operación con los brasileños y el ex futbolista de Banfield. De hecho, el salario que tiene el mediocampista de 25 años en las tierras paulistas, es muy elevado.

A pesar de que “Rosario Central se acerca mucho al salario de São Paulo”, según aseguró el periodista Martín Costa en ESPN, dentro de la dirigencia del Xeneize aún mantienen la esperanza de poder sumar a Galoppo, dado a que realizarán una nueva oferta hacia sus pares brasileños, como así también le mejorarán la propuesta salarial al futbolista