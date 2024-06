Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 3 de junio de 2024, el día en el que el Millonario conocerá a su rival de octavos de final y también del cuadro final de la Copa Libertadores 2024. Además, el premio que Demichelis le dio al plantel, el gran gesto del DT con un alcanzapelotas tras la victoria ante Tigre, las ausencias para el próximo partido y la respuesta de Micho ante una posible repesca de Peña Biafore

Se viene el sorteo de la Copa Libertadores 2024

River superó sin problemas su zona en la Copa Libertadores y, con cinco victorias y un empate, se consolidó como el mejor primero de toda la fase de grupos. Por tal motivo, definirá todas las series en condición de local. Este lunes, desde las 13 horas, se realizará en la sede de la Conmebol el sorteo del cuadro final del torneo más importante del continente.

Al Millonario le puede tocar cualquiera de los segundos de la fase de grupos: Colo Colo, Talleres, el segundo del Grupo C que se conocerá el 8 de junio, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional. Cabe recordar que los octavos de final de la Copa Libertadores se disputarán en las semanas del 14 y del 21 de agosto. En los ensayos previos, a River le tocó el segundo del grupo C en el primero y Flamengo en el segundo.

El premio de Demichelis al plantel

Luego de la victoria ante Tigre por 3 a 1, Martín Demichelis decidió darles dos días libres al plantel. Eso se da así porque la semana pasada fue bastante intensa con tres encuentros -Argentinos, Táchira y el Matador- y también porque el próximo partido será recién el 13 de junio ante Deportivo Riestra por la quinta fecha de la Liga Profesional.

El gran gesto de Demichelis con un alcanzapelotas

Una vez consumada la victoria ante Tigre, Demichelis llamó a Santiago Espíndola, uno de los alcanzapelotas que tenía cerca y lo saludó El pibe dialogó con ESPN y le contó qué le dijo el DT: “El finde tuve una charla con él, justo fue al predio y hablamos un poco. Me dijo que algún día tengo que jugar acá. Cuando me vio ahí me llamó para que lo salude así que muy contento”.

Las ausencias para el encuentro ante Riestra

Martín Demichelis no podrá contar con todos sus jugadores para el encuentro ante Deportivo Riestra, a disputarse en el Guillermo Laza el 13 de junio a las 15.30 horas. Además de los lesionados –Pity Martínez, Ramiro Funes Mori, Kranevitter, González Pirez– se tendrá que evaluar cómo está Agustín Sant´Anna, quien salió ante Tigre por lesión. Por otro lado, habrá tres bajas por haber sido convocados a sus selecciones: Franco Armani, Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja.

River pierde a su carta goleadora ante Riestra. (Foto: Prensa River).

Demichelis sobre Peña Biafore

“Todos los jugadores River los cede con el objetivo del desarrollo y crecimiento del jugador. A todos los evaluamos. Sabemos del presente de Felipe Peña. Cuando termine el partido con Riestra, a pesar de la comunicación diaria que tengo con la Secretaría Técnica, decidiremos quiénes tienen que volver o no o a quiénes vamos a incorporar”, afirmó el DT en conferencia de prensa. Hay que recordar que Felipe Peña Biafore pertenece a River y que está a préstamo en el Granate hasta fines de 2024, pero que si el Millonario lo quiere repescar a mitad de año puede hacerlo tranquilamente.