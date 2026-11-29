El defensor del Millonario se sinceró luego de la victoria en Córdoba y habló de la etapa difícil que le tocó vivir antes de recuperar la titularidad.

River Plate empezó a afianzar a su nueva dupla de centrales: Nicolás Otamendi y Lautaro River. El equipo Millonario venció por la mínima a Instituto para sacar su boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026, con el valor agregado de que lo hizo dejando su arco en cero.

Rivero parece haberle ganado el puesto definitivamente a Lucas Martínez Quarta, quien fue suplente por segundo partido consecutivo luego de haber cumplido su sanción por la expulsión ante Boca Juniors en el Superclásico.

Luego del triunfo ante Instituto, el joven zaguero de 23 años habló con la prensa y se sinceró: “Aprendí mucho (de mis errores) porque me dejó mucha enseñanza, muchas cosas para corregir. Quizás yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero no. Yo tuve que prepararme mucho más, esforzarme mucho más para poder volver a jugar.

🗣 "APRENDÍ MUCHO DE MIS ERRORES, Y VALORO ESTA NUEVA OPORTUNIDAD"



Lautaro Rivero, una de las figuras de la cancha, habló de todo en zona mixta, incluso de su futuro en el club. pic.twitter.com/rPSqa5w1xG — La Página Millonaria (@RiverLPM) November 29, 2026

“Las cosas que me pasaron, son cosas que de eso aprendí mucho y a veces también digo que gracias a eso yo pude cambiar mi cabeza“, completó Rivero para los micrófonos antes de subirse al micro.

El aprendizaje de tener a Nicolás Otamendi al lado

“Él tiene mucha jerarquía, mucha experiencia. Trato de ver los pases que da, dónde los da, en qué momento. Trato de mirar cuando va a saltar a cabecear, gana siempre. Eso también me inspira para llegar a ese nivel”, manifestó Rivero sobre Otamendi.