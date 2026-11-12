River hoy: cambio de planes en Pilar y la cuenta pendiente de Holan

Todas las novedades del Millonario de este jueves 12 de noviembre, con el foco puesto en la preparación para los playoffs.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 12 de noviembre de 2026, con el plantel entrenando en Pilar. Cambio de planes en la mini pretemporada, qué pasará con el futuro de Fausto Vera, la cuenta pendiente de Ariel Holan y todo confirmado para enfrentar a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura.

Cambio de planes en Pilar

River se estableció en el Hotel Hilton de Pilar el pasado martes y la idea inicial era permanecer por dos días realizando doble turno. Finalmente, los de Núñez también se quedarán este jueves con la intención de alejarse un poco del foco mediático, fortalecer el grupo y enfocarse en el tramo final del Clausura.

Se define el futuro de Fausto Vera

Fausto Vera es uno de los futbolistas que más utilizó Leonardo Ponzio desde que asumió como director técnico interino tras la salida de Eduardo Coudet. Sin embargo, no está garantizada su continuidad en River más allá de fin de año y encima cuenta con la particularidad de que está ligado a otro jugador. Aunque suene curioso, depende de Kevin Castaño.

En primer lugar, cabe recordar que el ex Argentinos Juniors arribó a préstamo por un año y con opción de compra, con el fin de un cambio de aire tras su paso por el fútbol brasileño. En ese sentido, para que la transferencia sea definitiva y se transforme en propiedad del club, el Millonario debería desembolsar 4 millones de dólares para comprar su pase.

Lo cierto es que, pese a que parezca inesperado, River actuará según lo que haga Atlético Mineiro. Según pudo saber BOLAVIP, ambas situaciones van de la mano y es que los dos equipos tienen futbolistas cedidos del otro elenco y con montos similares para ficharlos. Además, se suma el detalle extra de que juegan en la misma posición.

Vale resaltar que la cesión de Castaño termina a mitad de año, mientras que el préstamo de Vera finaliza en 50 días, es decir a finales de diciembre. Sin embargo, existe la posibilidad de que ambas instituciones se pongan de acuerdo y actúen en formas idénticas pero a la inversa, ya sea para utilizar las opciones de compra, renegociar o desistir de los jugadores.

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Fausto Vera. (Foto: Getty).

La cuenta pendiente de Ariel Holan

Matías Almeyda tomó una drástica decisión a mediados de 2011, una vez consumado el descenso de River. El Pelado se retiró de la actividad profesional para convertirse en director técnico y una de las sorpresas de su cuerpo técnico fue la incorporación de Ariel Holan, que venía del mundo del hockey. Además, estaba Gabriel Amato, que supo ser compañero de Almeyda en el Millonario en la década del 90.

Luego de un año en el que la presión fue casi asfixiante, River logró ascender a Primera. Ariel Holan continuó su camino como entrenador principal y, en diálogo con TyC Sports, dejó en claro que dirigir al Millonario es algo que quedó en el tintero, así lo confirmó en un ping pong propuesto por Pablo Lamédica: “¿Dirigir a River es una cuenta pendiente?”, le consultó el periodista y Holan no dudó: “Sí”.

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Ariel Holan hizo un análisis de lo que fue su paso por el Millonario como ayudante de campo de Almeyda: “River significó, para mí, un momento en un rol distinto al de ser entrenador, aprendiendo mucho de Matías (Almeyda) por el desafío que había tomado, en un momento tan delicado, tan delicado… Era muy difícil no encariñarse. Como Central, son instituciones que tienen rasgos distintivos muy profundos que es imposible vos no te sientas parte”.

Ariel Holan. (Foto: Getty).

Todo confirmado para recibir a Lanús

El Millonario recibirá a Lanús en el Estadio Monumental de Núñez. Inicialmente, los dirigidos por Leonardo Ponzio solicitaron que el partido se lleve a cabo el viernes 20 de noviembre, mientras que la idea central de la Liga Profesional era que se dispute el domingo 22 de noviembre.

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Finalmente, la organización de la máxima categoría del fútbol argentino confirmó que el trascendental partido entre el Millonario y el Granate, por los octavos de final del Clausura, se disputará el domingo 22 de noviembre, desde las 19:00 horas. Sí, un día y un horario que prácticamente nadie tenía en los planes y que se terminó imponiendo.

Leonardo Ponzio, entrenador de River. (Foto: Prensa River).

DATOS CLAVE

River Plate modificó los planes de su mini pretemporada en Pilar este 12 de noviembre .

modificó los planes de su mini pretemporada en este . River Plate confirmó los detalles para enfrentar a Lanús en octavos del Torneo Clausura .

confirmó los detalles para enfrentar a en octavos del . Fausto Vera definirá su futuro y Ariel Holan reconoció su cuenta pendiente con River.