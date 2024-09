River selló su boleto a las semifinales de la Copa Libertadores gracias al triunfo 1-0 sobre Colo Colo en la revancha disputada en el Estadio Monumental, con gol de Facundo Colidio, para cerrar la serie a su favor con marcador global de 2-1. Ahora deberá esperar a que se resuelva este miércoles la llave entre Atlético Mineiro (0) y Fluminense (1) para conocer a su siguiente rival.

Más allá de la paridad que predominó a lo largo de toda la serie, Marcelo Gallardo se mostró en conferencia de prensa muy conforme con la producción de sus dirigidos, especialmente por la madurez para adaptarse rápido a sus pretensiones, con la competencia en plena disputa.

“Me parece que la palabra para definir a este equipo es compromiso, de entender en muy poco tiempo a dónde teníamos que ir. Dije que esto no es magia pero esta semana pareció mágica por todo lo que se consiguió. Tenemos posibilidad de seguir creciendo. Si bien es un montón, no nos conformamos con haber podido pasar estas dos series de copa con equipos muy duros y haber ganado el clásico. Más allá de los resultados, que han sido muy buenos, no nos conformamos y queremos ser un equipo con un juego con mucho más vuelo“, señaló el DT.

La decisión de Gallardo tras la clasificación a semifinales

En la misma conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por Facundo Colidio, el goleador de la noche, Marcelo Gallardo comunicó su decisión de dar dos días de descanso al plantel, que recién volverá a entrenarse el viernes de cara al duelo ante Talleres de Córdoba del próximo domingo, por la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Marcelo Gallardo y su mística con River.

“Les daré dos días de descanso, para que se puedan recuperar. El viernes volveremos a entrenar pensando en el partido del domingo”, anunció El Muñeco. “¿Está bien, no?”, le preguntó a Colidio. “Muy bien”, le respondió el delantero. “Se lo merecen”, concluyó el DT.

En alerta por Kranevitter

Matías Kranevitter fue uno de los puntos altos que tuvo River a lo largo de toda la serie ante Colo Colo, pero debió abandonar el terreno de juego cuando se llevaban disputados 60 minutos de la revancha en el Monumental, físicamente extenuado por la acumulación de esfuerzos.

En principio, el primer diagnóstico sobre la salida del mediocampista es que fue por una fatiga muscular, por lo que no habría de qué preocuparse, aunque Gallardo y los médicos lo van a seguir de cerca en los dos entrenamientos que tendrá el plantel antes del compromiso del fin de semana, ante Talleres.

Arturo Vidal, objetivo de todas las chicanas

Por el peso propio de su nombre, pero también porque fueron reiteradas sus provocaciones a lo largo de toda la serie e incluso una vez consumada la eliminación de Colo Colo, Arturo Vidal fue el destinatario principal de todas las chicanas post clasificación de River a semifinales de la Copa Libertadores.

En sus redes sociales oficiales, River lo hizo con una jugada puntual del encuentro, en la que Franco Armani lo gambeteó en una salida desde el fondo, cuando el chileno fue a presionarlo. “Respeten los rangos“, fue el mensaje que acompañó al video de aquella acción de juego.

Nacho Fernández replicó en una historia de Instagram una foto que lo muestra cara a cara con Vidal durante la revancha que se disputó en el Monumental. “Una más. Siempre del lado Ignacio Fernández de la vida. Y por lo tanto del fútbol”, acompaña como mensaje.

También Marcos Acuña aprovechó una foto para lanzar una indirecta contra el mediocampista de Colo Colo. La imagen muestra al chileno en el suelo y al campeón del mundo con la Selección Argentina llevándose la pelota. De fondo, al mismísimo Nacho Fernández, que parece protestar la acción. “Tranquilo, Nacho”, escribió El Huevo.

Atlético Mineiro o Fluminense, el próximo rival

Este miércoles se cerrará la llave de cuartos entre equipos brasileños y River estará atento para conocer a quién se enfrentará en semifinales. En conferencia, a Gallardo le preguntaron a qué club prefiere de rival y soltó: “No lo evalué, sinceramente. Creo que estábamos muy metidos en la serie nuestra, muy compleja y también con el partido del sábado (ante Boca)“.