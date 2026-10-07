River hoy: Messi es socio, habló Otamendi y los jugadores que vuelven

Terminado el parate por la fecha FIFA, River se prepara para volver a la competencia el próximo sábado ante Estudiantes de Río Cuarto. Previo a esto, el club hizo socio a Lionel Messi y Leonardo Ponzio recupera a los citados con la Selección.

River hizo socio honorario a Messi

La Selección Argentina le dijo adiós a Lionel Messi el pasado martes en el amistoso ante Benín. El astro colgará los botines a nivel internacional y se presentó ante los hinchas por última vez en el Estadio Monumental. En ese contexto, River Plate aprovechó para hacerle un homenaje especial.

A minutos del duelo ante los africanos, Stéfano Di Carlo, presidente de la institución de Núñez, se reunió con el delantero de Inter Miami y compartió el encuentro a través de las redes oficiales del club.

Otamendi habló tras su despedida de la Selección Argentina

En la victoria de la Selección Argentina ante Benín por 3 a 0, uno de los jugadores que vivió una noche más que especial fue Nicolás Otamendi. El defensor central de 38 años, abrió el marcador y luego fue reemplazado para ser ovacionado por última vez, ya que también se retiró de la Albiceleste.

Luego del encuentro, el actual futbolista de River habló con TyC Sports, en donde se mostró feliz por participar de esta noche. Además, reveló que fue clave un llamado por parte de Lionel Messi para ser parte de este amistoso, debido a que ya se había despedido del público antes del Mundial.

Beltrán y Otamendi regresan con el plantel

El arquero y el defensor, que estuvieron presentes en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, retornaron a los entrenamientos junto al resto del plantel para que Ponzio comience a diagramar el equipo para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto.

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En este sentido, el DT aún aguarda por la recuperación de Thiago Almada, desgarrado del cuádriceps. En contraparte, Aníbal Moreno y Tobías Andrada ya tienen el alta médica, por lo que se perfilan como titulares ante el León del Imperio.

Árbitros confirmados ante Estudiantes de Río Cuarto

De cara a la fecha 12 del Torneo Clausura, la Liga Profesional confirmó quiénes serán los árbitros de cada encuentro. Para el duelo entre River y Estudiantes de Río Cuarto, el designado para impartir justicia es Nazareno Arasa. A continuación, el equipo completo.

Árbitro : Nazareno Arasa

: Nazareno Arasa Árbitro asistente 1 : Miguel Savorani

: Miguel Savorani Árbitro asistente 2 : Federico Cano

: Federico Cano Cuarto árbitro : Nicolás Mastroieni

: Nicolás Mastroieni VAR : Andrés Merlos

: Andrés Merlos AVAR: Diego Romero