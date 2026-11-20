River ultima detalles para enfrentar a Lanús el próximo domingo en el Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura. En este sentido, se confirmó que Gonzalo Montiel no podrá estar presente ya que le queda una fecha por cumplir.

Gonzalo Montiel seguirá suspendido pero le bajaron la sanción

Finalmente, este jueves se confirmó lo que sucederá con Gonzalo Montiel y sus fechas de suspensión por su accionar en el Superclásico. La patada a Lautaro Blanco, considerada de juego brusco, sumado a sus excesivos reclamos al árbitro Nicolás Ramírez y sus gestos a los hinchas de Boca, generaron que se le den tres fechas de sanción al lateral derecho de River.

El Millonario apeló a la pena con AFA, y si bien redujeron la suspensión, el futbolista de la Selección Argentina seguirá cumpliendo sanción por una fecha más.

El probable 11 de River para los octavos contra Lanús

Las pocas dudas que quedaban respecto al armado del equipo de River Plate para el próximo domingo se despejaron tras conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA sobre la sanción a Gonzalo Montiel y las novedades sobre el estado físico de Fausto Vera. Así, la formación para enfrentar a Lanús empieza a definirse.

Aunque desde la AFA le redujeron la suspensión a Montiel, el lateral de River se perderá el partido de octavos de final del Torneo Clausura contra Lanús. Con su baja confirmada, al igual que la de Vera, aunque por diferentes motivos, Ponzio ya sabe con quiénes contará para el duelo de eliminación directa frente al Granate.

La IA predijo cómo saldrá River vs. Lanús

En el Estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura, el próximo domingo River recibe a Lanús en búsqueda de lograr una victoria que le permita clasificar a los cuartos de final, y así seguir con chances de ganar un título en el cierre de la temporada.

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De cara a este encuentro, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que haga una predicción respecto a cómo saldrá este encuentro. La misma fue clara: el ganador será River, que se quedará con la victoria por 2 a 1, tras sufrir el empate rival.

River informó los números de la venta de Freitas

El año de River fue irregular, pero sin lugar a dudas tuvo su pico más bajo en el inicio del segundo semestre. Tras caer en la final del Apertura ante Belgrano y realizar una pretemporada extraña en Alicante, el Millonario inició la segunda mitad del año con derrotas y decepciones, entre las que se destacan la eliminación de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Santa Fe.

Tras ese encuentro, Joaquín Freitas se marchó casi de un día para el otro. Flamengo vino a la carga por él y se lo llevó. En la reunión de Comisión Directiva de River se presentó el balance y allí quedó en claro por cuánto se vendió al atacante: 9,1 millones de dólares fijos, 5,1 millones de dólares en objetivos y el club también acordó quedarse con un 20% de una futura venta.

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Augusto Batalla reveló que quiere revancha en River

Mientras se recupera de una fractura de tibia que sufrió meses atrás jugando para Rayo Vallecano, el arquero argentino, Augusto Batalla, habló en una entrevista con el periodista Julián Polo, en la que tocó distintos temas de actualidad, así como también recordó los distintos clubes de su carrera.

Dentro de esta extensa charla, el golero de 30 años se refirió a su paso por River, en el que debutó siendo muy joven y cargó con la responsabilidad de reemplazar a Marcelo Barovero. En este sentido, aseguró que le gustaría tener la oportunidad de regresar al club de Núñez en búsqueda de revancha.