Mientras se recupera de una fractura de tibia que sufrió meses atrás jugando para Rayo Vallecano, el arquero argentino, Augusto Batalla, habló en una entrevista con el periodista Julián Polo, en la que tocó distintos temas de actualidad, así como también recordó los distintos clubes de su carrera.

Dentro de esta extensa charla, el golero de 30 años se refirió a su paso por River, en el que debutó siendo muy joven y cargó con la responsabilidad de reemplazar a Marcelo Barovero. En este sentido, aseguró que le gustaría tener la oportunidad de regresar al club de Núñez en búsqueda de revancha.

“Me encantaría tener una revancha en River porque hoy me siento en otra etapa de mi vida. Me encantaría que mi hijo me pueda ver jugar en Argentina, me vio en San Lorenzo pero recién nacía y me gustaría que me pueda ver jugar en Argentina. Si algún día se da la posibilidad de River o San Lorenzo lo voy a evaluar al 100%, pero sin lugar a dudas son dos etapas distintas”, inició respecto a esta chance.

Siguiendo por la misma línea, explicó por qué quiere regresar al Millonario: “En San Lorenzo logré que me vaya bien y me da un sabor de felicidad, en River tengo un sabor amargo que me gustaría poder cambiar algún día, entonces sin lugar a dudas que en un momento me encantaría”.

El recuerdo de Amadeo Carrizo

Otro de los temas que tocó el arquero de Rayo Vallecano fue su relación con Amadeo Carrizo, una de las glorias más importantes de la historia de River, que lo ayudó durante sus primeros años en el profesionalismo, donde recibió críticas por parte de los hinchas por bajos rendimientos.

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“A mí me emociona muchísimo porque yo lo quería mucho, él me quería muchísimo. Amadeo fue muy importante, él creía y confiaba mucho en mí y es uno de los dolores más grandes que me quedó de la época de River el no poder que Amadeo me pueda ver triunfar en vida. Pasé épocas duras y él siempre a mi lado, íbamos a tomar café. Muchas personas me ayudaron a seguir adelante en mis momentos difíciles y él en vida y ahora que ya no está más, fue una de las cosas que más me motivó a seguir. Yo quería demostrarle y dedicarle a él que yo podía”, inició.

“Él estaba muy cerca mío, siempre me acompañó, siempre con consejos desde un lado de la humildad. Yo no lo podía creer, el primer día que fui a tomar café con él no lo dimensionaba. Yo era muy chico y él siempre fue un abuelo para mí. Hablábamos de todo, no solo consejos de fútbol. A su familia la quiero muchísimo, siempre pienso en él. Hoy estoy más viejo y me emociono más, pero verlo a él me emociona muchísimo”, siguió sobre su relación personal.

Y cerró, contando un importante momento en el que lo apoyó: “Sin ir más lejos, después del River Boca que yo me equivoco, me mandó un mensaje y me dijo que íbamos a tomar un café. Que en ese momento me lo haya dicho fue un abrazo al alma, poner una curita a ese dolor tan grande”.

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La identificación con Santiago Beltrán

Además, en la entrevista Batalla mostró su museo de camisetas, en donde tiene una de Santiago Beltrán, el arquero de River. Sobre esto, aseguró que se siente identificado con el juvenil. “Tenemos una relación muy linda, me siento muy identificado, somos dos jóvenes que debutamos de chicos en el arco de River”, afirmó.