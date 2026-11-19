Tras conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina y las últimas novedades sobre Fausto Vera, la formación de River Plate para recibir a Lanús parece prácticamente confirmada.

Las pocas dudas que quedaban respecto al armado del equipo de River Plate para el próximo domingo se despejaron tras conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA sobre la sanción a Gonzalo Montiel y las novedades sobre el estado físico de Fausto Vera. Así, la formación para enfrentar a Lanús empieza a definirse.

Aunque desde la AFA le redujeron la suspensión a Montiel, el lateral de River se perderá el partido de octavos de final del Torneo Clausura contra Lanús. Con su baja confirmada, al igual que la de Vera, aunque por diferentes motivos, Ponzio ya sabe con quiénes contará para el duelo de eliminación directa frente al Granate.

En la antesala del duelo contra Lanús, la tendinitis que afecta a Vera era una gran preocupación para Ponzio y compañía. Ahora, según informó Gustavo Yarroch, se confirmó lo que se temía y el volante del Millonario se perderá un nuevo partido. De acuerdo con el periodista, quien publicó la información en su perfil de X (antes Twitter), Vera quedó descartado tras una serie de pruebas en el gimnasio y en el campo de juego este jueves.

A tres días del duelo clave por el Torneo Clausura, desde Núñez descartaron su presencia y Vera será una nueva baja. No juega desde el 18 de octubre, cuando River goleó a Belgrano como visitante en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Fausto Vera, volante de River Plate.

Posible 11 de River para los octavos de final

De cara a los octavos de final del Torneo Clausura, el Millonario se juega todo, específicamente, el pase a la Copa Libertadores 2027. Ya sin chances matemáticas en la Tabla Anual, solo consagrarse campeón del Torneo Clausura le permitirá a River clasificarse a la Libertadores.

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De quedar eliminado, deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana 2027. En medio de este escenario, Ponzio no se guardará nada, salvo lo que no tiene a disposición, para enfrentar a Lanús.

El Millonario podría formar con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Lucas Beltrán y Ángel Correa.

En síntesis

Fausto Vera y Gonzalo Montiel serán baja en River Plate ante Lanús por octavos.

serán baja en ante por octavos. Fausto Vera quedó descartado por tendinitis y no juega desde el 18 de octubre .

quedó descartado por tendinitis y no juega desde el . River Plate necesita ganar el Torneo Clausura para clasificar a la Copa Libertadores 2027.