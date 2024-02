El Superclásico del pasado domingo dejó mucha tela para cortar y el foco estuvo puesto en cómo terminó Boca defensivamente. Diego Martínez utilizó a Blondel y a Fabra como volantes, además puso a Valentini por Medina. Ellos tres se sumaron a Advíncula, Lema, Figal y Blanco, los cuatro defensores que iniciaron, pero que no salieron. Por tal motivo, el Xeneize terminó con siete defensores, situación bastante inusual, sobre todo porque Boca no estaba ganando.

Alejandro Montenegro, gloria riverplatense que se desempeñó como lateral por izquierda en la década del 80 en el Millonario analizó el Superclásico y también la postura de Boca. Cabe recordar que Montenegro conquistó títulos memorables con la camiseta de River, entre ellos el Campeonato de Primera División 85/86 -con vuelta olímpica en la Bombonera incluida- además de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.

Montenegro analizó el Superclásico

“No sé si estuvo bien o no el resultado, más allá de todo no hubo un claro dominador en el partido para poder llevarse un triunfo. River tuvo ráfagas, ratitos de dominio, después Boca equiparó todo. No se sacaron muchas diferencias, no vi que uno realmente se quedara con el triunfo, más allá de los cambios, de lo que habló un entrenador o el otro. Si Boca hizo muchos cambios defensivos, cada entrenador con sus herramientas, trata de sacar el mejor de los resultados”, le dijo Alejandro Montenegro a BOLAVIP.

Además, agregó: “Cada entrenador se va fijando en el transcurso de los minutos que es lo que más le conviene. Es un entrenador nuevo y tuvo su primer Superclásico, así que si él tomó esa decisión es porque lo vio de esa manera. Para todos los que amamos el fútbol eso se llama sostener un resultado. En líneas generales, River tendría que haber impuesto más su estilo y su juego y no lo pudo contrarrestar ni con siete defensores y tampoco cuando tenía menos defensores. River, por momentos, parecía que era dominador y podía llevarse el resultado, pero en el juego no lo terminó concretando”.