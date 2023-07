El mercado de pases está teniendo muchísimo movimiento dentro del mundo River, donde aparecieron ofertas por diferentes jugadores, como fueron los casos de Nicolás De la Cruz y Lucas Beltrán.

Si bien los miembros de la Comisión Directiva están pensando en lo que serán las posibles incorporaciones, donde esperan por la respuesta de Manuel Lanzini, quien quedó en libertad de acción tras su paso por West Ham, también le rescindieron el contrato a un futbolista que fue considerado como un talismán.

En los 8 años que Marcelo Gallardo dirigió al Millonario, su hijo Nahuel Gallardo estuvo dentro del plantel durante mucho tiempo y logró conquistar cinco títulos. Pero su actividad con la banda roja en el pecho fue ínfima. A raíz de ello, decidió interrumpir su contrato y buscar un nuevo horizonte.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Germán García Grova confirmó en su cuenta de Twitter que “Nahuel Gallardo acordó de palabra la rescisión de su contrato con River y tiene encaminada su llegada a Godoy Cruz” .

Tras haber estado a préstamo en Once Caldas, retornó antes de tiempo porque le costó la adaptación al fútbol colombiano, pero no entró en la consideración de Martín Demichelis. Y como no iba a tener lugar en River, tomó la determinación de interrumpir su vínculo para continuar con su carrera en el Tomba.

