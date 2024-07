A diferencia de lo que sucede con los jugadores de campo, en River se forman muy buenos arqueros, pero hace tiempo que uno surgido del club no se establece como titular con buen rendimiento. Es cierto que es un puesto particular y que prácticamente no hay rotación, por lo que lo que sucedió con Franco Petroli se puede entender.

El pibe realizó su camino en las Inferiores mientras en la Primera se lucía Franco Armani, uno de los más destacados de la historia del club. Además, tenía por delante en la consideración a Ezequiel Centurión -que vivió un caso similar- y por eso es que decidió marcharse a Godoy Cruz.

El próximo miércoles, River visitará a Godoy Cruz y para Franco Petroli será un partido más que especial ya que se verá las caras con viejos conocidos. El arquero del Tomba palpitó lo que será el duelo ante el Millonario, contó cómo se vincula hoy en día con sus ex compañeros y también se refirió a la lucha por “el arco más grande del mundo” entre Franco Armani y Jeremías Ledesma.

Petroli palpitó el duelo ante River

“Estamos ilusionados porque vamos a jugar contra un gran equipo y enfrentar a River es especial para mí, claro, porque voy a jugar contra mis ex compañeros y contra el club que me formó, más allá de que es un partido muy lindo, para disfrutar”, afirmó el arquero del Tomba en diálogo con Olé.

¿Cómo se vincula con sus ex compañeros?

Petroli contó que todavía está en contacto con muchas personas del mundo River: “Obviamente que con alguno siempre cruzo algún mensaje, con algún ex compañero con el que estuve en el plantel, con alguien de la pensión, de seguridad, utileros”.

Franco Petroli, el 1 de Godoy Cruz. (Foto: IMAGO).

El liderazgo de Franco Armani

“Lo que más marca a Franco es su manera de vivir y de convivir en el día a día siendo un personaje del fútbol tan importante en River. Que él tenga la sencillez de trabajar, de entrenarse, de charlar, de poder compartir un momento con los compañeros más jóvenes… Destaco eso de él sobre todas las cosas”, dijo Petroli.

Cómo ve a Ledesma

“Me acuerdo de haberlo visto en Central, donde le fue muy bien y después tuvo un paso importante en España jugando. Me parece buenísimo que le toque esta posibilidad de estar en River. Obviamente, imagino que no la va a tener fácil con Franco. Son dos muy buenos arqueros y la competencia es positiva para River: va a elevar la vara en el puesto todavía más”, concluyó el arquero de Godoy Cruz.