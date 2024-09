Se fue mal de San Lorenzo, Gallardo no lo tuvo en cuenta en River y ahora jugará en otro equipo de la Liga Profesional: el futuro de Cristian Ferreira

Desde que Cristian Ferreira debutó en Primera División, allá por 2017, nunca logró establecerse en ningún club. Su estreno fue en el River de Gallardo cuando el Muñeco decidió cuidar a los habituales titulares y mandó a la cancha contra Talleres a un equipo repleto de pibes. Ya para la temporada siguiente sumó más partidos, aunque le costó establecerse como titular. Es que por ese entonces tenía por delante al Pity Martínez y a Juanfer Quintero.

En 2021 pasó a préstamo a Colón y allí obtuvo su primer título como profesional con la Copa de la Liga. Luego de un breve paso por el Sabalero, regresó a River, pero prácticamente no fue tenido en cuenta por el Muñeco: apenas jugó dos partidos en 2022 hasta que se marchó a préstamo a Newell´s. En la Lepra no tuvo mucha participación en el último semestre de 2022, pero sí lo hizo en 2023, aunque su préstamo terminó y el elenco rosarino decidió no ir a la carga por él.

Paso conflictivo por San Lorenzo

Para comienzos de 2024, Cristian Ferreira pasó a San Lorenzo de Almagro. En el Ciclón disputó 16 encuentros sin tener actuaciones destacadas. Para colmo, se ganó la bronca de los hinchas del conjunto de Boedo por la filtración de una foto con la ropa de River en su tiempo libre. Si bien el préstamo debía seguir, San Lorenzo decidió interrumpirlo a mediados de 2024 y el enganche regresó al Millonario, pero ni Demichelis ni Gallardo lo tuvieron en cuenta.

Ferreira celebra la Copa Argentina 2019 junto a Bruno Zuculini. (Foto: Getty).

¿Dónde jugará Cristian Ferreira?

Tras entrenar de manera diferenciada en River, Cristian Ferreira llegó al último día con el libro de pases abierto sin club donde jugar, pero eso cambió y todo indica que será futbolista de Argentinos Juniors. El enganche partirá a préstamo al conjunto de La Paternal, aunque todavía no se conocen los detalles de la operación. Será una buena oportunidad para que el talentoso futbolista logre establecerse en un club y sumar una seguidilla importante de partidos de una vez por todas en su carrera. Cabe recordar que ya tiene 25 años y todavía no logró establecerse en ningún club.