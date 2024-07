El lunes pasado comenzaron las conversaciones formales entre la dirigencia de River y Marcelo Gallardo para que él sea el sucesor de Martín Demichelis. Nunca hubo otro nombre sobre la mesa y este martes se están terminando de resolver algunos detalles, pero el Muñeco tendrá su segundo ciclo en Núñez y junto con él regresará un viejo conocido. San Lorenzo decidió rescindirle el contrato a Cristian Ferreira y por tal motivo debe regresar al Millonario ya que se encontraba a préstamo en el club de Boedo.

Un gesto que cayó mal en San Lorenzo

San Lorenzo atraviesa un duro momento tanto futbolístico como institucional. En el inicio de la pretemporada, Ferreira y Tarragona fueron a pescar y el mediocampista lo hizo con ropa de River. Si bien intentó editar la foto para que pareciera que era únicamente ropa de la marca Adidas -sin el escudo- por algunas publicaciones en las redes sociales se pudo comprobar que llevaba la ropa del club que lo vio nacer. Ese gesto cayó mal en la dirigencia y en los hinchas del Ciclón.

¿Qué hará River con Ferreira?

SI bien Cristian Ferreira debe regresar a River Plate ya que San Lorenzo le rescindió el contrato, en Núñez no van a tener en cuenta al mediocampista ofensivo. Se buscará una salida y la idea de la dirigencia es que sea por una venta, aunque no se ve con malos ojos un préstamo. Claramente, Ferreira no tiene lugar en este plantel que ya cuenta con varios jugadores para ese puesto como lo son Manuel Lanzini, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y no falta mucho para que regrese el Pity Martínez, quien atraviesa el tramo final de su recuperación de una rotura de ligamentos.

Gallardo ya tuvo a Ferreira en River. (Foto: Getty).

Las altas de River en este mercado de pases

El Millonario concretó la llegada de cinco refuerzos para este mercado de pases. El primero en arribar fue un viejo conocido ya que el club ejecutó la cláusula de salida por Felipe Peña Biafore. Al poco tiempo arribaron cuatro caras nuevas: Jeremías Ledesma, Franco Carboni, Federico Gattoni y Adam Bareiro. Se estima que el mercado no terminará ahí para River ya que podrían llegar dos o tres incorporaciones más, entre ellas un volante mixto.