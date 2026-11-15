River quiere reducir la sanción de Montiel: cuándo se conocería el fallo del Tribunal de Disciplina

El lateral recibió 3 fechas de suspensión por su roja ante Boca y el Millonario se ilusiona con recuperarlo antes.

River Plate se prepara para encarar los Playoffs del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de salvar un flojo año. El Millonario no solo precisa consagrarse para cortar la racha sin títulos, sino también para abrochar la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por lo pronto, los dirigidos por Leonardo Ponzio no podrán contar con Gonzalo Montiel para los octavos de final ante Lanús y para eventuales cuartos de final, en caso de avanzar. Sin embargo, la dirigencia aspira a reducir la suspensión del lateral derecho para que esté a disposición anticipadamente.

Cabe recordar que el campeón del mundo vio la tarjeta roja ante Boca en la anteúltima fecha de la fase regular. El Tribunal de Disciplina lo sancionó con 3 fechas de suspensión por ‘juego brusco grave’ en la falta a Lautaro Blanco en La Bombonera.

En Núñez se quejan de que ningún otro futbolista sancionado con ese criterio recibió más de dos fechas de suspensión. Por eso, elevaron un reclamo al Tribunal de Disciplina con descargo del propio jugador para que revisen esta sanción e incluso puedan recortarla.

Montiel vio la roja ante Boca. (Foto: Getty)

“Solicito que se examine la jugada para reevaluar la acción. Voy a disputar la pelota con el rival que la alcanza antes, no era mi intención ‘aplicar un puntapié’. Tampoco la pierna extendida iba con ‘fuerza alta’, trato de alcanzar el balón. El criterio que se aplicó en una jugada similar anterior debió ser el mismo en mi caso, sancionable con amarilla”, fue el descargo de Montiel ante el Tribunal.

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Cuándo se conocerá la decisión por Montiel

Según adelantó La Página Millonaria, la respuesta al descargo de River saldrá entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre. El domingo 22 será el cruce ante Lanús en el Estadio Monumental, partido en el que Montiel podrá participar en caso de que reduzcan su sanción a solo un compromiso, ya cumplido ante Aldosivi.

En caso de que se recorte a dos partidos de sanción, Montiel podría reaparecer en cuartos de final, si el Millonario avanza. En cambio, si se mantiene la suspensión original, regresaría recién en hipotéticas semifinales.

Datos clave

Gonzalo Montiel recibió 3 fechas de suspensión por su tarjeta roja ante Boca.

recibió 3 fechas de suspensión por su tarjeta roja ante Boca. Tribunal de Disciplina emitirá su fallo entre el 17 y 19 de noviembre.

emitirá su fallo entre el 17 y 19 de noviembre. Domingo 22 de noviembre River jugará los octavos de final frente a Lanús.